Ile Maurice: Décès de l'ancien directeur de la station météorologique, Sok Appadu Soobaraj Nayroo

L'ancien directeur de la station météorologique de Vacoas, Sok Appadu Soobaraj Nayroo, est décédé à l'âge de 79 ans, à l'issue d'une longue maladie.

L'annonce de son décès a été faite par son fils dans un émouvant message publié sur les réseaux sociaux. Il y rend hommage à un homme «de science et de sagesse», saluant son courage face à la maladie ainsi que les valeurs de compassion, de résilience et d'intégrité qu'il a transmises à sa famille. «Il nous a quittés après un long et courageux combat contre la maladie, un combat qu'il a mené avec une force qui nous a tous inspirés», écrit-il notamment.

Figure connue du service météorologique mauricien, Sok Appadu Soobaraj Nayroo a marqué sa carrière à la tête de la station météorologique de Vacoas, où il a consacré de nombreuses années à l'observation et à l'étude du climat.

Le cortège funèbre quittera ce mercredi à 15 heures la résidence de son fils, le Dr Sok Appadu Soobaraj Nayroo, située à la rue Dr Joseph Rivière, Les Casernes, Curepipe, en direction du crématorium de Camp Gopal, à Chemin-Grenier, où auront lieu les derniers hommages. L'express présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt.