Ile Maurice: Décès de l'ancien directeur de la station météorologique, Sok Appadu Soobaraj Nayroo

29 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

L'ancien directeur de la station météorologique de Vacoas, Sok Appadu Soobaraj Nayroo, est décédé à l'âge de 79 ans, à l'issue d'une longue maladie.

L'annonce de son décès a été faite par son fils dans un émouvant message publié sur les réseaux sociaux. Il y rend hommage à un homme «de science et de sagesse», saluant son courage face à la maladie ainsi que les valeurs de compassion, de résilience et d'intégrité qu'il a transmises à sa famille. «Il nous a quittés après un long et courageux combat contre la maladie, un combat qu'il a mené avec une force qui nous a tous inspirés», écrit-il notamment.

Figure connue du service météorologique mauricien, Sok Appadu Soobaraj Nayroo a marqué sa carrière à la tête de la station météorologique de Vacoas, où il a consacré de nombreuses années à l'observation et à l'étude du climat.

Le cortège funèbre quittera ce mercredi à 15 heures la résidence de son fils, le Dr Sok Appadu Soobaraj Nayroo, située à la rue Dr Joseph Rivière, Les Casernes, Curepipe, en direction du crématorium de Camp Gopal, à Chemin-Grenier, où auront lieu les derniers hommages. L'express présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt.

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