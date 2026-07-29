Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «Écouter les inquiétudes ne signifie pas nier les réalités»

Le gouvernement maintient le cap sur la réforme des pensions. Présentant le Finance Bill 2026 et l'Economic and Financial Measures (Miscellaneous Provisions) Bill à l'Assemblée nationale, hier, le Premier ministre et ministre des Finances, Navin Ramgoolam, a réaffirmé sa volonté de revoir le système tout en tenant compte des préoccupations exprimées par la population.

S'il a confirmé l'abandon du means test, mesure qui avait provoqué une forte contestation, il a insisté sur la nécessité d'une réforme face aux défis démographiques et budgétaires. «Écouter les inquiétudes ne signifie pas nier les réalités», a-t-il déclaré, estimant que le pays doit faire un choix entre une réforme progressive aujourd'hui et des ajustements plus difficiles demain.

Le texte prévoit notamment la mise en place progressive d'une State Age Pension et la création d'un comité chargé de conseiller le gouvernement sur le futur cadre réglementaire des pensions. Un amendement sera également présenté afin de lever toute ambiguïté concernant l'évolution de la pension d'État en fonction du coût de la vie.

Congé maternité, emploi et mesures sociales

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Le Finance Bill prévoit aussi l'extension du congé maternité à six mois, avec la possibilité d'un congé supplémentaire de six mois à demi-solde, ainsi qu'un allongement du congé paternité. Ces mesures entreront en vigueur le 1eᣴ janvier 2027 afin de permettre aux entreprises d'anticiper les changements.

D'autres dispositions concernent l'élargissement du seuil d'accès au registre social, le versement de prestations dues aux ayants droit de bénéficiaires décédés et plusieurs mesures fiscales visant à renforcer les recettes publiques et la transparence.

Pour Navin Ramgoolam, ces textes constituent «une fondation pour un avenir plus responsable, plus fort économiquement et plus juste socialement». Les débats parlementaires sur ces deux textes débuteront ce vendredi à 15 heures, avec une séquence qui s'annonce particulièrement suivie, tant la question des pensions demeure au coeur des préoccupations sociales et politiques.