Ile Maurice: Dinesh Pandoo, du rire aux larmes

Ascenseur émotionnel pour le clan mauricien à Glasgow mardi. L'haltérophile Dinesh Pandoo, engagé chez les 88 kg, avait terminé troisième de son concours à l'épaulé-jeté, ce qui laissait entrevoir une médaille de bronze pour la plus grande joie de la délégation quadricolore. Toutefois, après délibérations du jury, la décision a été prise d'annuler le bronze. Aucune explication précise n'a été fournie par le Comité olympique mauricien (COM) cependant. Dinesh Pandoo a finalement pris la 6e place.

Le concours a été enlevé par le Malaisien Roslin Muhammad qui a réalisé une performance de 345 kg au total olympique. David McTaggart, originaire de la Nouvelle-Zélande, a terminé avec la médaille d'argent autour du cou avec un total olympique de 338 kg. Le bronze a été remporté par l'Ecossais Angus Doig (309 kg au total olympique).

Pour revenir à notre représentant, le leveur de fonte, basé en Afrique du Sud, participait à ses deuxièmes Jeux du Commonwealth, après l'édition de Gold Coast en 2018. S'il n'avait pas décroché de podium continental lors de sa dernière sortie en Égypte au cours des Championnats d'Afrique au mois de mai, Pandoo a récemment démontré sa progression en établissant deux nouveaux records nationaux à l'épaulé-jeté et au total olympique. Il a enregistré une récente deuxième place à la Snatch Challenge Cup, à Vacoas, avec notamment une charge de 131 kg.