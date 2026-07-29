Ile Maurice: Natation - Clap de fin pour les Mauriciens hier

29 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

L'avant-dernière journée des épreuves de natation aux Jeux du Commonwealth s'est déroulée hier au Tollcross Swimming Centre de Glasgow. Bradley Vincent (50 m papillon), Alicia Kok Shun (50 m nage libre) et Hans Li Ying Pin (200 m brasse) étaient en lice pour ce qui constituait l'ultime rendez-vous du clan mauricien dans le bassin écossais. Malheureusement, hier, aucun d'entre eux n'a pu passer le 1er tour.

Sur le 50 m papillon, la qualification pour les demi-finales était particulièrement relevée. L'Australien Kyle Chalmers a signé le meilleur temps des séries en 23.07s, tandis que le 16e et dernier billet qualificatif s'est joué à 24.25s (réalisé par l'Irlandais du Nord Matthew Hamilton). Aligné dans la 7e série, Bradley Vincent a pris la 6e place avec un chrono de 24.68s, manquant le cut pour 43 centièmes. La course dans laquelle il était engagé a été remportée par le Canadien Joshua Liendo en 23.66s.

Du côté du 50 m nage libre dames, les séries ont été dominées par l'Australienne Meg Harris en 24.38s, alors que la 16e et dernière place en demifinale s'est jouée à 25.92s (par l'Ougandaise Namutebi Kirabo). Engagée dans la 5e série, Alicia Kok Shun a bouclé la distance en 27.27s, décrochant la 6e place d'une course remportée par la Zambienne Mia Phiri en 26.32s.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, sur le 200 m brasse hommes, le dernier ticket pour la finale (réservé aux 8 premiers) est revenu à Jacob Story (Îles Cook) en 2 :15.05, le meilleur chrono des séries étant signé par le Canadien Oliver Dawson en 2:10.05. Aligné dans la 3e série, Hans Li Ying Pin a pris la 5e place avec un temps de 2 :20.76.

Sa série a été dominée par Filip Nowacki (Jersey), 2e qualifié pour la finale en 2 :10.46. Avec ces trois épreuves disputées hier, la délégation mauricienne de natation a mis un point final à sa participation à Glasgow.

Sortie honorable de Kok Shun en demi-finale du 50 m brasse

Après s'être brillamment qualifiée pour les demi-finales, lundi, lors des séries du 50 m brasse, avec un temps record de 32.50, la Mauricienne Alicia Kok Shun s'est classée 7e de la première demi-finale - dans la soirée - avec un chrono de 33.13. Même si le chemin s'est arrêté aux portes de la finale -- où la qualification s'est jouée à 31.53 (8e temps signé par la Sud-Africaine Rebecca Meder) et le meilleur chrono global à 30.58 par l'Australienne Sienna Toohey --, Alicia Kok Shun a confirmé son excellent parcours parmi l'élite dans cette épreuve.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.