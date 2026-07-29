Ile Maurice: Natation - Clap de fin pour les Mauriciens hier

L'avant-dernière journée des épreuves de natation aux Jeux du Commonwealth s'est déroulée hier au Tollcross Swimming Centre de Glasgow. Bradley Vincent (50 m papillon), Alicia Kok Shun (50 m nage libre) et Hans Li Ying Pin (200 m brasse) étaient en lice pour ce qui constituait l'ultime rendez-vous du clan mauricien dans le bassin écossais. Malheureusement, hier, aucun d'entre eux n'a pu passer le 1er tour.

Sur le 50 m papillon, la qualification pour les demi-finales était particulièrement relevée. L'Australien Kyle Chalmers a signé le meilleur temps des séries en 23.07s, tandis que le 16e et dernier billet qualificatif s'est joué à 24.25s (réalisé par l'Irlandais du Nord Matthew Hamilton). Aligné dans la 7e série, Bradley Vincent a pris la 6e place avec un chrono de 24.68s, manquant le cut pour 43 centièmes. La course dans laquelle il était engagé a été remportée par le Canadien Joshua Liendo en 23.66s.

Du côté du 50 m nage libre dames, les séries ont été dominées par l'Australienne Meg Harris en 24.38s, alors que la 16e et dernière place en demifinale s'est jouée à 25.92s (par l'Ougandaise Namutebi Kirabo). Engagée dans la 5e série, Alicia Kok Shun a bouclé la distance en 27.27s, décrochant la 6e place d'une course remportée par la Zambienne Mia Phiri en 26.32s.

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Enfin, sur le 200 m brasse hommes, le dernier ticket pour la finale (réservé aux 8 premiers) est revenu à Jacob Story (Îles Cook) en 2 :15.05, le meilleur chrono des séries étant signé par le Canadien Oliver Dawson en 2:10.05. Aligné dans la 3e série, Hans Li Ying Pin a pris la 5e place avec un temps de 2 :20.76.

Sa série a été dominée par Filip Nowacki (Jersey), 2e qualifié pour la finale en 2 :10.46. Avec ces trois épreuves disputées hier, la délégation mauricienne de natation a mis un point final à sa participation à Glasgow.

Sortie honorable de Kok Shun en demi-finale du 50 m brasse

Après s'être brillamment qualifiée pour les demi-finales, lundi, lors des séries du 50 m brasse, avec un temps record de 32.50, la Mauricienne Alicia Kok Shun s'est classée 7e de la première demi-finale - dans la soirée - avec un chrono de 33.13. Même si le chemin s'est arrêté aux portes de la finale -- où la qualification s'est jouée à 31.53 (8e temps signé par la Sud-Africaine Rebecca Meder) et le meilleur chrono global à 30.58 par l'Australienne Sienna Toohey --, Alicia Kok Shun a confirmé son excellent parcours parmi l'élite dans cette épreuve.