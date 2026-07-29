Ethiopie: Le groupe Ethiopian Airlines enregistre un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars américains pour l'exercice 2025/2026

Addis Ababa — Le groupe Ethiopian Airlines a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 9,1 milliards de dollars américains au cours de l'exercice 2025/2026, marquant ainsi une étape importante dans la croissance continue de la compagnie aérienne.

Au cours de la période considérée, le groupe Ethiopian Airlines a également transporté un total de 20,7 millions de passagers.

S'exprimant lors de la présentation annuelle des résultats de la compagnie, Mesfin Tasew, directeur général du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré que le trafic passagers avait augmenté de 8 % par rapport à l'exercice précédent.

La compagnie a également enregistré une hausse de 10 % du nombre de passagers-kilomètres par rapport à l'exercice précédent, atteignant ainsi 99 % de son objectif prévu, tandis que la capacité de fret a progressé de 8 %.

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Ethiopian Airlines a transporté 897 000 tonnes de fret au cours de l'exercice, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente, soulignant ainsi la croissance continue de son activité de fret.

Afin d'étendre son réseau, la compagnie aérienne a lancé des liaisons vers quatre nouvelles destinations internationales, portant le nombre total de destinations internationales à 150, tout en desservant également 25 destinations nationales.

Elle a en outre renforcé sa flotte en y ajoutant neuf appareils et en acquérant huit avions d'entraînement pour pilotes afin d'accroître ses capacités de formation aéronautique.

M. Mesfin a indiqué que les résultats financiers de la compagnie aérienne avaient été affectés par les annulations de vols dues aux conflits dans la région du Golfe, par la suspension des liaisons vers certaines destinations en raison des restrictions de voyage imposées par les États-Unis, ainsi que par l'annulation des vols à destination de la République démocratique du Congo.

Malgré ces difficultés, la compagnie aérienne a maintenu de solides performances opérationnelles tout au long de l'année.

Le PDG a souligné que les neuf premiers mois de l'exercice fiscal avaient été particulièrement fructueux et avaient largement contribué à soutenir les performances globales de la compagnie.

Sur le plan des infrastructures, Ethiopian Airlines a poursuivi l'extension de ses installations à l'aéroport international Bole d'Addis-Abeba, notamment l'agrandissement du terminal des vols intérieurs, des salons passagers, du terminal de fret et du centre de données, tout en menant des travaux d'embellissement de l'aéroport.

M. Mesfin a déclaré que la construction du nouvel aéroport de Bishoftu avançait comme prévu et devrait s'achever d'ici janvier prochain. Il a ajouté que la relocalisation des résidents concernés par le projet était déjà terminée.

Le PDG a également indiqué que la construction de nouveaux aéroports nationaux progressait et devrait s'achever l'année prochaine, renforçant ainsi davantage les infrastructures aéronautiques de l'Éthiopie.