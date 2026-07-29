Ethiopie: Le ministre des Affaires étrangères Gedion tient des entretiens bilatéraux avec ses homologues namibiens et botswanais

Addis Ababa — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, en marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine à Addis-Abeba, a tenu des entretiens bilatéraux séparés avec la ministre namibienne des Relations internationales et du Commerce, Selma Ashipala-Musavyi, et le ministre botswanais des Relations internationales, Phenyo Butale.

Lors de sa rencontre avec son homologue namibienne, les deux ministres ont discuté des moyens de renforcer encore les relations bilatérales de longue date entre l'Éthiopie et la Namibie.

Ils ont notamment abordé les moyens de renforcer la coopération dans les secteurs du transport aérien et de l'industrie du cuir.

Lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Botswana, les deux parties ont examiné les possibilités d'approfondir leur coopération bilatérale, le Botswana ayant manifesté son intérêt pour tirer parti de l'expérience de l'Éthiopie en matière de développement durable, d'extension des infrastructures et d'aménagement des corridors urbains.

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Les ministres ont également échangé leurs points de vue sur des questions bilatérales, régionales et continentales d'intérêt commun.

Les deux ministres des Affaires étrangères ont également réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération et le partenariat dans le cadre des aspirations communes de l'Afrique en matière de développement.