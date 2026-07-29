Afrique: Le Premier ministre Abiy s'entretient avec le président de l'Assemblée nationale de l'Azerbaïdjan au sujet de la coopération stratégique

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré avoir eu des discussions fructueuses avec la présidente du Milli Majlis (Parlement) d'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, sur le renforcement des relations bilatérales et l'élargissement de la coopération stratégique entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a indiqué que les entretiens avaient porté sur l'approfondissement de la coopération entre les deux pays, en s'appuyant sur leur engagement commun en faveur d'un partenariat stratégique plus solide et d'une croissance mutuelle.

« Nous avons eu des discussions fructueuses sur le renforcement de nos relations bilatérales, en nous appuyant sur un engagement commun en faveur d'un partenariat stratégique plus étroit et d'une croissance mutuelle », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Ces discussions ont mis en évidence l'engagement croissant entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan, ainsi que leur intérêt mutuel à renforcer leur coopération dans des domaines d'importance stratégique et économique commune.

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Par ailleurs, la présidente du Milli Majlis d'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, s'est également entretenue avec le président de la Chambre des représentants du peuple éthiopienne, Tagesse Chafo, à Addis-Abeba.

Ces discussions parlementaires devraient renforcer davantage la coopération législative et contribuer à un partenariat plus large entre l'Éthiopie et l'Azerbaïdjan.