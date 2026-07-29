Ethiopie: Le pays et l'Azerbaïdjan réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération

Addis Ababa — Les présidents des Assemblées nationales de l'Éthiopie et de l'Azerbaïdjan ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération dans divers domaines.

La présidente de l'Assemblée nationale d'Azerbaïdjan, Sahiba Gafarova, et le président de la Chambre des représentants du peuple d'Éthiopie, Tagesse Chafo, se sont entretenus mardi à Addis-Abeba.

À cette occasion, M. Tagesse a présenté à la délégation les nombreuses opportunités commerciales offertes par l'Éthiopie, en mettant en avant les cinq principaux secteurs prioritaires que sont l'agriculture, l'industrie, l'exploitation minière, le tourisme et les TIC.

L'Éthiopie est prête à collaborer avec l'Azerbaïdjan dans ces domaines et dans d'autres, a-t-il déclaré, encourageant les investisseurs azerbaïdjanais à s'engager dans des projets d'investissement.

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Selon lui, les récentes réformes macroéconomiques menées en Éthiopie offrent de nombreuses opportunités aux investisseurs et renforcent les liens économiques, notamment dans les secteurs des mines, du pétrole et du gaz, du commerce, du tourisme, de l'éducation et des sciences.

Le président Tagesse a également informé son homologue du bon déroulement de la 7e élection législative et du dialogue national éthiopien actuellement en cours.

De son côté, la présidente Gafarova a exprimé la volonté de son pays de travailler en étroite collaboration avec l'Éthiopie dans les domaines de l'éducation, des relations entre les peuples et de l'agriculture, entre autres.

Elle a affirmé que l'Éthiopie est l'un des pays les plus importants d'Afrique et que l'Azerbaïdjan s'engage à renforcer sa collaboration avec ce pays.