Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Une forte explosion sur une position de l'AFC-M23 sème la panique à Nyabiondo

Une forte explosion survenue mardi 28 juillet dans une position tenue par les rebelles de l'AFC-M23 a provoqué un vent de panique au sein de la population de Nyabiondo, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu). Selon plusieurs sources locales, l'incident se serait produit à la suite d'une frappe menée par un drone militaire dans le secteur Osso-Banyungu.

D'après des notabilités de la région, un drone aurait été aperçu dans le ciel de Nyabiondo vers 9 heures, avant que deux explosions successives ne soient enregistrées à proximité de l'église catholique de la cité. Les détonations auraient visé une position occupée par les rebelles de l'AFC-M23, selon ces mêmes sources.

La violence de l'explosion a rapidement semé la peur parmi les habitants. Les activités socioéconomiques ont été paralysées pendant plusieurs heures, tandis que de nombreuses familles ont quitté précipitamment leurs domiciles par crainte d'une dégradation de la situation sécuritaire.

Ce mercredi, le calme est revenu dans l'agglomération de Nyabiondo. Les habitants, qui avaient fui ou trouvé refuge dans des zones jugées plus sûres, ont progressivement regagné leurs domiciles dans la soirée de mardi et au cours de la matinée de ce mercredi.

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Selon les informations recueillies sur place, aucune infrastructure civile n'a été touchée par les explosions. Les sources locales assurent que la cible visée se trouvait dans une position occupée par les rebelles de l'AFC-M23.

Malgré cela, l'incident a ravivé l'inquiétude au sein de la population, déjà fragilisée par plusieurs mois d'insécurité et de déplacements récurrents liés aux affrontements armés dans la région.

Aucun bilan officiel n'était disponible ce mercredi. Les sources locales indiquent que la zone concernée demeure inaccessible aux civils, ce qui empêche pour l'instant toute évaluation indépendante des éventuelles pertes humaines ou matérielles.

Les autorités militaires ne se sont pas encore exprimées publiquement sur les circonstances exactes de l'incident ni sur les résultats de cette opération présumée.

Des combats toujours en cours dans le secteur

Cette frappe présumée intervient dans un contexte de forte tension sécuritaire dans le territoire de Masisi. Plusieurs localités du secteur Osso-Banyungu et des zones voisines restent le théâtre d'affrontements opposant les combattants Wazalendo, alliés aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), aux rebelles de l'AFC-M23.

Ces combats persistants continuent d'alimenter une crise humanitaire préoccupante dans cette partie du Nord-Kivu, où les populations civiles paient un lourd tribut des violences armées. Entre déplacements forcés, perturbation des activités économiques et accès limité aux services de base, les habitants demeurent confrontés à une situation sécuritaire particulièrement fragile.