Congo-Kinshasa: La DINACOPE explique le retard de la paie des enseignants de Malemba Nkulu par un « délestage » financier de Caritas

Face au mécontentement croissant des enseignants du territoire de Malemba Nkulu concernant le retard récurrent de leurs salaires, la Direction nationale de contrôle, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants (DINACOPE) a expliqué, mardi 28 juillet, que l'enveloppe mise à la disposition de Caritas est insuffisante.

Dans une déclaration faite ce mardi, le chargé du suivi de la paie à la DINACOPE pour la province éducationnelle Haut-Lomami 2 a apporté des éclaircissements sur les causes du blocage de la paie des enseignants de cette circonscription.

Selon la DINACOPE, l'opérateur de paie Caritas a adressé une correspondance officielle aux directeurs provinciaux de contrôle de la paie des enseignants (DIPROCOPE) du Haut-Lomami 1 et 2.

Dans cette lettre, l'organisation indique que l'enveloppe salariale allouée par le gouvernement à la société de microfinance IFOD pour la paie des enseignants s'avère insuffisante pour couvrir simultanément l'ensemble des diocèses. Face à cette contrainte budgétaire, Caritas a dû instaurer un système de « délestage » dans la distribution des salaires.

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Nicky Ngoy Kasangila, chargé du suivi de la paie à la DINACOPE Haut-Lomami 2, note les répercussions de cette situation sur les professionnels de l'éducation :

« Le mois de février, leur paie a été effectuée en mars ; le mois de mars, en avril ; le mois d'avril, en mai. Mais après l'opération de paie, nous avons reçu un document dûment signé, un document authentique de la Révérende Soeur, chef d'agence de la Caritas Kamina, adressé aux DIPROCOPE du Haut-Lomami 1 et du Haut-Lomami 2 où je me trouve. Elle nous a parlé du délestage du diocèse de Kamina pour la paie du mois de mai. Cela signifie que le mois de mai ne sera pas payé dans les délais parce que Kamina a été délesté. Il faudra attendre les deux mois, à la paie du mois de juin. Le mois de juin est déjà passé partout, et nous sommes en train d'attendre le mois de juillet. D'office, tous les enseignants ont été délestés et privés de leur salaire simplement parce que le gouvernement n'avait pas donné l'enveloppe suffisante, selon les explications du document ».

Disparité entre paie bancarisée et paie manuelle

Le responsable de la DINACOPE a par ailleurs souligné la différence de traitement selon les opérateurs de paie. Alors que les enseignants payés via des institutions bancaires comme la TMB connaissent des délais réduits de quatre à cinq jours grâce à la gestion électronique des transferts, la Caritas effectue une paie manuelle. Ce mode opératoire exige le déplacement physique des équipes de paie vers les territoires concernés, ce qui accentue davantage les retards et la vulnérabilité des enseignants face au manque de liquidités.