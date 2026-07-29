Congo-Kinshasa: La milice CRP investit sans combats le village Lenga à Djugu

La tension monte dans le territoire de Djugu, en province de l'Ituri. Depuis lundi 27 juillet, des miliciens affiliés à la Convention pour la révolution populaire (CRP), mouvement dirigé par Thomas Lubanga Dyilo, ont pris le contrôle du centre de Lenga, chef-lieu de la chefferie des Bahema Badjere.

Selon des sources sécuritaires locales, ces éléments armés ont investi l'entité sans faire face à une résistance, profitant de l'absence de positions des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, plus d'une cinquantaine d'hommes armés apparaissent en train d'exécuter des travaux communautaires (Salongo) devant le bureau administratif de la chefferie.

Infiltrés depuis les environs de Bule, les miliciens sont entrés dans la localité de Lenga en tirant des coups de sommation en l'air pour marquer leur présence. Si les hommes armés ont appelé les résidents à poursuivre normalement leurs activités, ils ont parallèlement diffusé des messages d'hostilité envers le gouvernement de Kinshasa et l'armée loyale.

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Cette occupation a replongé les habitants dans la psychose et l'incertitude.

Les notables locaux et les défenseurs des droits humains dénoncent le non-respect, par ce groupe armé, du cessez-le-feu unilatéral décrété le 14 mai dernier pour favoriser le processus de paix.

Les acteurs de la société civile redoutent une nouvelle flambée de violence armée si des mesures sécuritaires ne sont pas déployées promptement.

Appels à une intervention militaire urgente

Face au risque de déstabilisation durable de la chefferie des Bahema Badjere, les notables de la région réclament un déploiement rapide des FARDC afin de rétablir l'autorité de l'État et de garantir la sécurité des civils. Jusqu'à présent, le commandement militaire de la province ne s'est pas officiellement exprimé sur la situation.