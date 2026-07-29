Cheikh Sarr a fait hier, mardi 28 juillet 2026 sur le point sur le début du stage de préparation pour le Tournoi de Préqualification aux JO 2028 qui se déroulera du 17 au 23 août prochain à Guadalajara (Mexique). Le coach des Lionnes est revenu sur l'état de son groupe, notamment les joueuses disponibles et les retours. Mais aussi sur le travail physique, technique et tactique qui devrait permettre à son groupe d'avoir la compétence, la compétitivité et la capacité de tenir ses matchs.

L'équipe du Sénégal a engagé, depuis ce lundi 27 juillet, sa préparation pour le tournoi de pré-qualification olympique qui se tiendra du 17 au 23 août à Guadalajara, au Mexique. Avant de s'envoler, Cheikh Sarr aura plusieurs jours pour peaufiner un groupe marquer par le retour de plusieurs cadres et qui a connu de nombreux changements.

« L'équipe se dessine progressivement »

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Le travail sera basé sur les aspects techniques, tactiques et physiques. « On est en groupe de 15 joueuses. L'équipe se dessine progressivement. Je pense que l'état d'engagement est là. Je pense que les filles sont en forme. Et d'ici samedi, on aura la possibilité de voir vraiment les 10 meilleures. En fait, ajouter d'autres deux filles pour qu'on puisse jouer le tournoi. C'est après le tournoi de Dakar qu'on aura les 12 joueuses. Alors chaque fille aimerait avoir un bon temps de jeu pour montrer qu'elle a des capacités pour être dans la liste de 12», confie le coach Cheikh Sarr avant d'ajouter : « il y a des joueuses qui sont en très bonne forme surtout les filles locales qui viennent de terminer le championnat. Les autres qui sont restées pendant des mois sans jouer. On se sent tout de suite qu'elles ont des difficultés. Elles ont besoin juste de l'entraînement ».

Dans cet élan, le coach des « Lionnes » estime que le défi sera désormais de trouver la bonne combinaison entre ces anciennes et les nouvelles de son groupe. « Il y a eu quand même un décalage entre les anciennes et les nouvelles joueuses. Maintenant, nous sommes en train de niveler la forme des joueuses avec les séances de défense. Mais, c'est vraiment encore évident, parce qu'on a des matchs test en Chine. Je pense que le jeu est un peu différent du jeu africain. Je pense qu'on doit s'adapter par rapport à ça. On a trois, cinq compartiments. Si vous voyez, il y a dans chaque poste, deux anciennes et une nouvelle. Que ce soit un, deux, trois, quatre, cinq, on a tout le temps une nouvelle ou une jeune qui est là-bas », explique-t-il.

Le prochain tournoi également permettra donc de mesurer la capacité des Lionnes à se concentrer et de tenir les matchs.

« Maintenant, je mise sur le jeu, sur la compétence, la compétitivité et la capacité de tenir les matchs jusqu'au bout. C'est ça qui nous intéresse. On se concentre sur nous d'abord et sur notre objectif, qui est de passer le premier tour, aller en quart de finale. Peu importe l'équipe qui sera dans notre groupe, on se doit de défendre très dur, de gagner ces matchs-là et jouer le quart de finale. C'est notre objectif premier », soutient-il.