Le rêve à l'international de Eleemane HK se précise après sa collaboration avec Beyoncé, ce qui lui donné une visibilité et une crédibilité mondiale. Cette opportunité a validé son travail de directeur artistique, de chorégraphe, de manager de célébrités et entrepreneur, lui permettant de faire passer sa carrière à une échelle internationale. Aujourd'hui, Eleemane HK manage les danseuses de la chanteuse américaine Beyoncé.

Influencé par la culture populaire, Eleemane HK commence la danse à l'âge de 9 ans. Devant les clips de Beyoncé, il fit ses premiers pas de Hip-Hop, Pop, Freestyle, Contemporain... qu'il perfectionne au fil du temps jusqu'à devenir chorégraphe. Aujourd'hui si les stars américaines font appel à lui, il est aussi sollicité par la télévision.

À la bourse des valeurs musicales, la cote de Eleemane HK est en hausse. Les plateformes de danses internationales telles que Dancers Tube qui fait 1,2 million d'abonnés et Shuffle Dance Tube 1 million d'abonnés, collabore avec lui, des plateformes ou les africains ne sont pas representés

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Eleemane HK travaille avec des artistes de renoms tels que: Beyoncé, Nyla du groupe Brick and Lace, Corbin (danseuse de Beyoncé, Cardi B, Megan Thee Stallion), Sunmi artiste coréenne, le groupe K-Pop Twice, Diddi Emah (chanteuse et danseuse de Beyoncé), Starlet ( la cousine de Jennifer Hudson) ...

Eleemane HK a travaillé sur la médiatisation de chansons cultes au point où Lions Gate, l'une des plus grandes maisons de production de films au monde, sélectionne la chanson de Diddi Emah ( la danseuse de Beyoncé) pour une performance dans la série populaire de danse « Step Up » .

En 2016, Eleemane HK lance son projet d'art abstrait nommé PersonnA qui raconte l'histoire d'un artiste qui veut dépasser l'imaginaire et se déroule dans un monde où l'énigme côtoie l'étrange et où la terre et le ciel ne font qu'un. PersonnA marque une fracture dans le temps, voire une nouvelle ère artistique. C'est un mélange d'abstrait, de métapsychique, de psychédélique, d'étrange, d'ésotérique, d'horreur... Une de ces oeuvres a été mise en avant par la chaîne américaine BET, fin 2016 il participe à un court-métrage qui est allé au festival du film Tribeca de New York, nominé par CNN dans le cadre des innovations qui pourraient changer le monde. En 2017, A Trip Beyond Mars Planet est le nom de son projet artistique, c'est un diaporama en réalité virtuel à 180° qui associe images, effets spéciaux et bande sonore et aborde des thèmes comme le déracinement, la perte de valeurs et des oeuvres 100% créatives... Durant la même année, une de ces oeuvres a été mise en avant par BBC Africa via son compte Instagram et certaines de ces oeuvres ont été partagées par plus de 25 auteurs de livres de science-fiction sur twitter.