Sénégal: À Touba, le nouveau délégué général de la DER/FJ décline sa nouvelle stratégie

À quelques jours du Grand Magal de Touba, le nouveau délégué général de la DER/FJ, Dr Abdoulaye Niane, a été reçu en audience par le khalife général des mourides, mardi 28 juillet 2026. Cette visite de courtoisie a également servi de cadre pour présenter les grandes orientations de la nouvelle stratégie de l'institution, axée sur le financement de l'entrepreneuriat, la création d'emplois et l'amélioration du recouvrement des créances.

Nommé il y a quelques jours à la tête de la DER/FJ, Dr Abdoulaye Niane a conduit la délégation venue rendre visite à Serigne Mountakha Mbacké, à quelques jours de la célébration du Grand Magal de Touba, commémorant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Selon lui, cette visite lui a permis de présenter sa vision et les orientations de l'institution au khalife général des mourides, qui a formulé des prières à l'endroit de toute la délégation.

À en croire M. Niane, depuis sa prise de fonction, il procède à une analyse des dossiers trouvés sur place afin d'élaborer une nouvelle stratégie. « Il faut accompagner les femmes et les jeunes à travers une stratégie garantissant la disponibilité des ressources, afin que des emplois soient créés grâce à des financements conséquents », a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, il a annoncé la mise en place de micro-industries, le renforcement de la formation ainsi que la mise à disposition d'équipements adaptés aux bénéficiaires. Il a également rappelé l'existence du nano-crédit, un mécanisme destiné à accompagner les populations les plus démunies.

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Toutefois, le délégué général de la DER/FJ estime que le principal défi reste le recouvrement des créances. Selon lui, il s'agit de repositionner l'institution sur sa mission première qui est de financer les initiatives entrepreneuriales tout en assurant la pérennité des ressources. « Ce sont des financements que les bénéficiaires doivent rembourser », a-t-il expliqué. Il a, par ailleurs, rappelé les instructions du président de la République, qui a demandé d'accélérer la cadence afin que chaque Sénégalais souhaitant investir puisse bénéficier de l'accompagnement de la DER/FJ.