Sénégal: Grand Magal de Touba - Les structures sanitaires mobilisées pour assurer la prise en charge des pèlerins

Les structures sanitaires de Touba sont mobilisées pour garantir une prise en charge optimale des populations et des pèlerins attendus au Grand Magal, prévu le 2 août prochain, a assuré le sous-préfet de l'arrondissement de Ndame, Djidiack Kital.

« Les hôpitaux, centres et postes de santé de la ville sont en train de définir des stratégies adaptées aux besoins de cette manifestation religieuse », a déclaré l'autorité administrative dans un entretien avec l'APS.

Le service d'hygiène prévoit également le déploiement de près de 80 agents pour des opérations de désinfection, de désinsectisation et de saupoudrage dans différents quartiers de la ville sainte.

De son côté, le président de la commission culture et communication du Comité d'organisation du Grand Magal, Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, a souligné l'ampleur du défi logistique lié à l'événement, dont les retombées dépassent le cadre religieux pour toucher l'économie nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que le Magal mobilise chaque année les services administratifs, sécuritaires, sanitaires et techniques de l'État, ainsi que les collectivités territoriales, les partenaires privés et de nombreux bénévoles.

Sur le plan médiatique, le comité d'organisation prévoit l'accréditation de 500 journalistes pour la couverture de cette édition, alors que plusieurs milliers de demandes sont enregistrées chaque année.