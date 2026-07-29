Sénégal: Magal - L'anacim renforce son dispositif d'observation avec une station automatique à Touba

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) a renforcé son réseau national d'observation météorologique avec la réception, mardi à Touba, d'une nouvelle station météorologique automatique destinée à améliorer la collecte des données climatiques en temps réel.

L'infrastructure a été réceptionnée par le Directeur général de l'Anacim, Dr Diaga Basse, en présence du Directeur des Transports aériens au ministère des Transports terrestres et aériens, Souleymane Gueye. Les deux responsables accompagnaient le ministre Abdoul Ahad Ndiaye en visite de travail dans la cité religieuse, en prélude au Grand Magal.

La station de nouvelle génération permet un suivi permanent de plusieurs paramètres météorologiques, notamment la température, l'humidité, les précipitations, le vent, la pression atmosphérique et le rayonnement solaire. Les informations recueillies sont transmises automatiquement et en temps réel au centre de prévision de l'Anacim, renforçant ainsi les capacités de veille et d'alerte de l'Agence.

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L'installation de cet équipement a été rendue possible grâce au terrain mis à disposition par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, avec l'appui de Serigne Abdou Karim Mbacké Fallilou.

Selon l'Anacim, cette nouvelle station s'inscrit dans la stratégie de densification progressive du réseau national d'observation météorologique. Elle vise à améliorer l'anticipation des risques climatiques, à renforcer la résilience des territoires et à offrir des services météorologiques de proximité au bénéfice des populations et des activités économiques.

À cette occasion, Dr Diaga Basse a salué le professionnalisme des équipes techniques de l'Agence ayant assuré le déploiement de l'équipement. Pour sa part, Souleymane Gueye a réaffirmé l'engagement de son département à soutenir le renforcement des capacités de l'Anacim, annonçant l'acquisition prochaine de six nouvelles stations météorologiques automatiques dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ).