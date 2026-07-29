Ile Maurice: Défense maritime - 12 accords en vigueur, mais sans lien avec l'exploitation des ressources naturelles

Maurice dispose actuellement de 12 accords bilatéraux et plurilatéraux en matière de défense et de sécurité maritimes avec des pays partenaires et des organisations régionales, a déclaré le chef du gouvernement en réponse à une question du député Ram Etwareea. Il a également précisé qu'aucun de ces accords ne porte sur l'exploration ou l'exploitation du pétrole, du gaz ou d'autres ressources naturelles dans la zone économique exclusive (ZEE) mauricienne.

Le chef du gouvernement a expliqué que ces accords constituent le cadre juridique de la coopération entre Maurice et ses partenaires pour renforcer la protection de sa ZEE. Ils couvrent notamment la sécurité maritime, la surveillance des espaces maritimes et le partage d'informations.

Parmi les accords en vigueur figurent plusieurs mécanismes régionaux de recherche et de sauvetage dans l'océan Indien, des accords de coopération avec la France, l'Afrique du Sud et l'Inde, ainsi que le State Partnership Program conclu entre la Mauritius Police Force et la Garde nationale du Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Le protocole d'accord portant sur l'amélioration des infrastructures maritimes et aériennes à Agaléga avec l'Inde fait partie de cette liste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Navin Ramgoolam, ces partenariats poursuivent plusieurs objectifs. Ils visent notamment à faciliter l'échange rapide d'informations et de renseignements maritimes, à renforcer la lutte contre la piraterie, les trafics illicites, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ainsi qu'à améliorer la coordination des opérations de recherche et de sauvetage en mer.

Les accords prévoient également des formations conjointes, des exercices, une assistance technique et un renforcement des capacités des forces de sécurité, tout en améliorant la préparation face aux catastrophes naturelles et aux situations d'urgence. Le PM a, par ailleurs, révélé qu'un nouvel accord est à l'étude avec les États-Unis. Celui-ci vise à renforcer la coopération dans les opérations maritimes destinées à lutter contre la criminalité transnationale organisée.