Ile Maurice: Teeruth Prasad Degnarain arrêté

L'enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par l'activiste Bruneau Laurette pour des propos qu'il juge diffamatoires a connu un développement ce mercredi 29 juillet. Les enquêteurs de la Criminal Investigation Division (CID) de Moka ont procédé à l'arrestation de Teeruth Prasad Degnarain, 54 ans, habitant Dagotière.

Le quinquagénaire a comparu le même jour devant le tribunal de district de Moka, qui a ordonné son maintien en cellule policière. L'enquête se poursuit.

Pour rappel, Bruneau Laurette avait porté plainte mardi au poste de police de Grand-Gaube après la diffusion d'une vidéo en direct sur Facebook dans laquelle il affirme avoir été visé par des propos diffamatoires. La plainte a été enregistrée pour une infraction présumée à l'Information and Communication Technologies Act (ICTA).

Dans sa déposition, il soutient que les propos ont été tenus lors d'un direct diffusé sur une page Facebook assurant la couverture de l'interrogatoire de l'ancien Premier ministre Pravind Jugnauth à la Financial Crimes Commission (FCC). Il affirme que la vidéo a ensuite été largement relayée sur les réseaux sociaux, portant atteinte à son honneur et à sa réputation.