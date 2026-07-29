Ile Maurice: Miser sur la coopération régionale pour lutter contre les multiples menaces

Avec une zone économique exclusive (ZEE) de plus de 2,2 millions de kilomètres carrés, Maurice est confrontée à des défis maritimes croissants, dont la criminalité transnationale organisée, les trafics illicites, la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, la pollution marine ou encore les cybermenaces. Dans ce contexte, le renforcement de la coopération régionale, la coordination des actions et le partage accru d'informations sont considérés comme essentiels pour mieux répondre à ces enjeux.

Face à ces défis, la coopération entre pays voisins et partenaires internationaux est appelée à jouer un rôle central. C'est dans cette optique que s'est tenue, du 21 au 24 juillet, la troisième édition de l'European Union Regional Maritime Security Week, organisée par l'Union européenne en collaboration avec la Commission de l'océan Indien (COI).

La rencontre a réuni des représentants de plusieurs organisations engagées dans la sécurité maritime, notamment l'Organisation maritime internationale, Interpol et l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, ainsi que des acteurs régionaux spécialisés. Elle a également servi de cadre aux réunions de plusieurs mécanismes de coopération, dont le Safe Seas Africa Steering Committee, le Port Security Programme Steering Committee, le Regional Maritime Security Architecture Signatory States Steering Committee et le Plenary Session Contact Group on Illicit Maritime Activities.

Évoquant les tensions récentes en mer Rouge et dans le détroit d'Ormuz, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, Ritesh Ramful, estime qu'aucun pays ne peut répondre seul aux menaces qui pèsent sur les espaces maritimes et appelle à renforcer les mécanismes de coopération régionale. Il réaffirme l'importance pour Maurice de poursuivre son engagement au sein de la Regional Maritime Security Architecture, notamment à travers les dispositifs opérationnels mis en place dans la région, comme le Regional Coordination Operations Centre basé aux Seychelles et le Regional Maritime Information Fusion Centre à Madagascar.

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Pour la prochaine étape de la coopération maritime régionale, Ritesh Ramful plaide pour un renforcement des moyens consacrés à la connaissance du domaine maritime, aux technologies numériques, à la résilience face aux cybermenaces ainsi qu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données. Selon lui, ces outils devraient permettre d'améliorer la capacité d'anticipation et d'intervention face aux risques émergents. Il insiste sur la nécessité de consolider les cadres juridiques et institutionnels, d'harmoniser les législations et de renforcer la coopération judiciaire afin de lutter plus efficacement contre la criminalité maritime transnationale.

De son côté, le secrétaire général de la COI, Ibrahim Norbert Richard, souligne l'importance de maintenir les investissements dans la sécurité maritime afin de préserver la stabilité régionale, favoriser un développement durable des océans et mieux protéger l'environnement marin. Il appelle également à renforcer le partage de connaissances, la surveillance maritime et la coopération opérationnelle entre les États de la région.

Les discussions devraient contribuer à renforcer la coopération entre les acteurs de la région et à poursuivre les efforts en faveur d'un océan Indien occidental plus sûr, plus résilient et mieux préparé aux défis maritimes actuels et futurs.