Ile Maurice: Kenny Roussety, premier jockey mauricien à remporter une manche de la Fegentri

À 28 ans, il est entré dans l'histoire du sport hippique local, en devenant le lundi 27 juillet le premier cavalier mauricien à remporter une manche de la Fédération internationale des gentlemen-riders et des cavalières (Fegentri), championnat international regroupant des jockeys amateurs exerçant une profession à plein temps en dehors des courses. Kenny Roussety s'est illustré sur l'hippodrome d'Ostende, en Belgique, avec la jument Queen Of The Sky, entraînée par Naomi Asselman.

L'Amateur Jockey Club Mauritius (TAJC) avait désigné Kenny Roussety en décembre dernier pour représenter Maurice au Fegentri World Championship for Gentlemen-Riders 2026. Avant d'embrasser cette discipline amateur, il a connu une vaste expérience internationale, mais aussi à Maurice. Il est passé par le centre de quarantaine de Chamarel comme cavalier d'entraînement, avant de monter sous l'ère de People's Turf Plc, avec sa première monte sur le bai brun Well Connected.

Kenny Roussety s'est dit particulièrement ému par ce succès, obtenu au terme d'un enchaînement éprouvant. «Je suis très heureux d'être le premier Mauricien à avoir ramené une victoire d'une manche de la Fegentri. C'est un moment historique pour Maurice et le TAJC», nous a-t-il confié.

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Le jockey, qui vit et travaille en Angleterre, explique avoir dû enchaîner les déplacements pour honorer ce rendez-vous. «La préparation pour cette course n'a pas été facile car j'ai dû monter en course au Danemark samedi alors que je vis et bosse en Angleterre ; et lundi monter en Belgique pour la Fegentri. Je n'ai pas eu le temps de faire les papiers d'avant-course, comme il se doit, je suis entré une heure avant la course.»

L'avant-course n'aurait par ailleurs pas été de tout repos. «Pour ne pas arranger les choses, l'avant-course était très compliquée, mon cheval était très stressé et agité dans le paddock et de plus, on a eu un faux départ. Mais mon cheval a couru dans son pas et sorti une excellente accélération dans la phase finale», raconte Kenny Roussety.

Visiblement marqué par ce moment, le jockey mauricien espère désormais être confirmé sur la scène internationale. «Ce fut un moment extraordinaire pour moi, et j'espère décrocher plus de victoires à l'avenir.»