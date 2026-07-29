Ile Maurice: L'économiste Naimduth Bissessur et l'avocat Vinesh Boodhoo nommés commissaires

La Competition Commission of Mauritius se renforce avec l'arrivée de deux nouveaux commissaires. Le président de la République, Dharam Gokhool, a officiellement nommé Naimduth Bissessur et Vinesh Boodhoo au sein de l'organisme chargé de faire respecter les règles de concurrence et de promouvoir des pratiques commerciales équitables à Maurice. Un communiqué de la State House indique que ces nominations sont effectives depuis le 24 juillet 2026, conformément à l'article 7 de la Competition Act, sur avis du Premier ministre et après consultation du leader de l'opposition.

Avec ces nominations, la Commission est désormais composée de Jangbahadoorsing Iswurdeo Mola Roopchand Seetaram, président, Sandiren Jaganaden Reddi, vice-président, Thierry Chellen, Naimduth Bissessur et Vinesh Boodhoo, commissaires, ainsi que Vipin Naugah, directeur exécutif.

Ces nouvelles désignations interviennent dans un contexte où la surveillance des marchés, la lutte contre les pratiques anti- concurrentielles et la protection des consommateurs demeurent des enjeux majeurs pour l'économie mauricienne. La Competition Commission veille notamment à prévenir les abus de position dominante, les ententes illicites entre entreprises et les fusions susceptibles de fausser la concurrence.

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Le parcours de Naimduth Bissessur est marqué par une longue carrière dans l'administration publique et la gestion économique. Titulaire d'un BSc (Hons) en économie et d'un Master en Business Economics, il a occupé plusieurs postes de responsabilité à la Mauritius Revenue Authority (MRA), notamment ceux d'assistant directeur et de directeur par intérim de la Division Research, Policy and Planning. Reconnu pour son expertise en politiques fiscales et planification économique, il apporte à la Commission une solide expérience d'analyse des marchés et de la réglementation.

Le nouveau commissaire Vinesh Boodhoo est, pour sa part, un avocat plaidant admis aux barreaux du Royaume-Uni et de Maurice. Appelé au barreau d'Angleterre et du Pays de Galles en novembre 2010 par la Honourable Society of Lincoln's Inn, il exerce comme membre actif du barreau mauricien depuis septembre 2016.

Au fil de sa carrière, il s'est illustré dans plusieurs dossiers judiciaires d'envergure, notamment des affaires liées au projet Metro Express. Son expérience en droit commercial, administratif et contentieux constitue un atout pour la Commission, dont les décisions reposent sur une interprétation rigoureuse de la législation sur la concurrence.

Avec les nominations de Naimduth Bissessur et Vinesh Boodhoo, la Competition Commission consolide ainsi son expertise en réunissant des profils complémentaires issus de l'économie et du droit. Leur mandat de cinq ans devrait contribuer à renforcer la capacité de l'institution à garantir un environnement économique plus transparent, compétitif et favorable au bon fonctionnement du marché.