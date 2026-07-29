Ile Maurice: Des graines, de l'herbe et de la résine de cannabis saisies

Une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a mené à une importante saisie de drogue et à l'arrestation d'un habitant de Crève-Coeur, Rodrigues, lundi. Vers 15 h 12, les limiers ont perquisitionné le domicile d'un dénommé «Yata», 42 ans, et découvert plusieurs substances illicites. Ils ont ainsi saisi 11,61 grammes de cannabis, 87,61 grammes de haschisch et 2 384 graines de cannabis, présumées destinées à la culture, ainsi que 53 livrets représentant 20 885 feuilles à rouler de la marque OCB et Rs 17 000 en espèces, soupçonnées de provenir d'activités liées au trafic de stupéfiants. Un photographe de la police a documenté sur place les pièces à conviction.

Yata a été arrêté sous une accusation provisoire de trafic de drogue, de possession de graines de cannabis pour la culture et de blanchiment d'argent. L'enquête devra déterminer si les fonds saisis proviennent d'activités illicites et établir l'ampleur des activités du suspect. Ce dernier est détenu au poste de police de La Ferme en attendant la suite de l'enquête pour identifier la provenance des stupéfiants et graines de cannabis et déterminer si d'autres personnes sont impliquées.

Le même jour, une équipe de l'ADSU a arrêté un habitant de Goodlands pour trafic présumé de drogues synthétiques. À 18 h 25, les officiers ont perquisitionné le domicile de Davissen Nursiniloo, alias «Kele», 32 ans, à Goodlands.

Les recherches dans la maison n'ont permis de découvrir aucun objet compromettant. Mais poursuivant leurs recherches sur un terrain clôturé adjacent à la propriété, utilisé par le suspect comme garage, ils ont mis la main sur un sachet en plastique renfermant 227,09 grammes de cannabinoïdes synthétiques. Davissen Nursiniloo fait l'objet d'une accusation provisoire de trafic de drogue avec circonstances aggravantes, pour possession de cannabinoïdes synthétiques en vue de leur distribution. Il est détenu au poste de Rivière-des-Anguilles.

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