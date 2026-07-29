Afrique du Sud: Une société de capital-risque enregistre des sorties plus importantes à mesure que le marché arrive à maturité

Le secteur sud-africain du capital-risque montre des signes croissants de maturité : deux nouvelles études révèlent en effet que les entreprises financées par du capital-risque enregistrent des sorties plus importantes et offrent aux investisseurs des rendements comparables à ceux des marchés mondiaux plus développés.

Cette étude, menée par le SA SME Fund, Endeavor South Africa et la Southern African Venture Capital and Private Equity Association (SAVCA), a analysé les performances du capital-risque entre 2009 et 2026. L'examen de 226 sorties réalisées a révélé que les investisseurs avaient récupéré entre 2,01 et 2,45 fois leur capital investi, ce qui démontre que le capital-risque sud-africain génère des rendements globalement comparables à ceux de marchés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Europe et l'Inde.

Une autre étude portant sur 18 sorties d'entreprises financées par du capital-risque, réparties sur 21 tours de table entre 2014 et 2026, a révélé un taux de rendement interne brut médian de 54 %, un multiple médian de capital investi de 3,5 fois et une valorisation médiane à la sortie d'environ 1,6 milliard de ZAR (97,5 millions de dollars). Au-delà des rendements financiers, ces entreprises ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 256 % et leurs effectifs de 49 % depuis 2021, créant plus de 4 000 emplois directs, soit environ 230 emplois par entreprise.

Ces études mettent en évidence un éventail croissant de voies de sortie, notamment les fusions-acquisitions internationales et nationales, les opérations secondaires et les introductions en bourse. Parmi les transactions récentes, on peut citer le projet d'acquisition de BVNK par Mastercard, celle de RapidDeploy par Motorola Solutions, celle d'iKhokha par Nedbank, celle d'Adumo par Lesaka, celle de Quicket par Ticketmaster et l'introduction en bourse d'Optasia à la Bourse de Johannesburg. Les leaders du secteur ont déclaré que l'expansion du marché des sorties renforçait la confiance des fondateurs et des investisseurs, tout en démontrant la capacité du capital-risque à réinvestir les capitaux dans la prochaine génération de start-ups.

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Points clés à retenir

Les sorties réussies constituent l'un des indicateurs les plus probants d'un écosystème de capital-risque sain, car elles permettent de restituer le capital aux investisseurs, de récompenser les fondateurs et les salariés, et de générer des fonds pour les futures start-ups. Pendant des années, le marché sud-africain du capital-risque a été considéré comme regorgeant de talents entrepreneuriaux, mais offrant peu d'opportunités aux investisseurs de réaliser des rendements. Les dernières études suggèrent que cet écart commence à se réduire, à mesure que les acquisitions, les cessions secondaires et les introductions en bourse se multiplient.

L'émergence d'acquéreurs nationaux, notamment des banques, des institutions financières et des entreprises technologiques cotées en bourse, revêt une importance particulière, car elle élargit le vivier d'acquéreurs potentiels au-delà des sociétés internationales. Le dynamisme accru des sorties fait également du capital-risque une classe d'actifs plus attractive pour les fonds de pension, les family offices et les institutions de financement du développement à la recherche de rendements à long terme tout en générant un impact économique. À mesure que de plus en plus de fondateurs et d'investisseurs de la première heure ayant réussi réinvestissent leur capital et leur expertise dans de nouvelles entreprises, l'écosystème sud-africain du capital-risque pourrait entrer dans un cycle autonome d'entrepreneuriat, d'investissement et d'innovation, renforçant ainsi sa position parmi les principaux pôles technologiques d'Afrique.