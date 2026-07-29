Egypte: La société Fincart lève 2,8 millions de dollars pour développer sa plateforme de commerce électronique

La start-up égyptienne Fincart, spécialisée dans les technologies de commerce électronique, a levé 2,8 millions de dollars lors d'un tour de table de série A sursouscrit, afin d'accélérer le développement de sa plateforme marchande basée sur l'IA et de se développer au Moyen-Orient et en Afrique.

Ce tour de table a été co-dirigé par Launch Africa et Antler MENAP, avec la participation de Yango Ventures, Five35 Ventures, Bluestream Capital, Hi2 Global, Kalahari Venture Labs et d'autres investisseurs régionaux. Ce financement fait suite au tour de table de pré-amorçage de Fincart réalisé début 2025, qui avait été mené par Plus VC.

Fondée en 2023 par Mostafa Masry et Nihal Ali, Fincart est passée d'une plateforme de logistique du dernier kilomètre à un système d'exploitation basé sur l'IA destiné aux commerçants en ligne. La plateforme s'intègre à plus de 40 entreprises de livraison à travers l'Afrique, permettant ainsi aux entreprises de gérer les expéditions, l'engagement client, le rapprochement des paiements à la livraison et le fonds de roulement à court terme via une interface unique. L'entreprise propose également des outils basés sur l'IA pour améliorer la fidélisation de la clientèle, automatiser les flux de travail et augmenter les ventes en ligne.

Fincart compte actuellement plus de 450 commerçants parmi ses clients, issus de secteurs tels que la mode, les cosmétiques, l'électronique et les accessoires. L'entreprise affirme avoir généré près d'un milliard de livres égyptiennes de valeur brute des marchandises tout en se développant sans dépenser en marketing, près de 40 % de ses nouveaux clients provenant de recommandations. Ce nouveau financement servira à soutenir le développement de produits, à renforcer les équipes commerciales et d'ingénierie, à consolider les partenariats stratégiques et à préparer l'entreprise à son expansion sur de nouveaux marchés en Afrique et au Moyen-Orient à partir de 2027.

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Points clés à retenir

Fincart s'attaque à l'un des plus grands défis opérationnels auxquels sont confrontées les entreprises de commerce électronique en Afrique et au Moyen-Orient, où la fragmentation de la logistique, les paiements à la livraison et le manque d'interopérabilité des outils logiciels continuent de freiner la croissance. Sur de nombreux marchés, les commerçants font appel à plusieurs entreprises de livraison, recourent à des processus de rapprochement manuels et utilisent des plateformes distinctes pour la communication avec les clients, la gestion des stocks et les paiements. En regroupant ces fonctions au sein d'un système d'exploitation unique basé sur l'intelligence artificielle, Fincart vise à réduire la complexité opérationnelle tout en améliorant les performances de livraison et la trésorerie.

L'accent mis par l'entreprise sur le paiement à la livraison est particulièrement pertinent en Égypte et dans une grande partie de la région, où ce mode de paiement reste dominant malgré la croissance des paiements numériques. Les investisseurs soutiennent de plus en plus les start-ups qui fournissent l'infrastructure sous-jacente au commerce en ligne plutôt que les places de marché destinées aux consommateurs. La croissance de Fincart, tirée par le bouche-à-oreille, et l'élargissement de sa base de commerçants témoignent d'une forte adéquation produit-marché, tandis que son intégration avec plus de 40 prestataires logistiques lui permet de tirer parti de l'expansion continue du commerce électronique en Afrique et au Moyen-Orient. À mesure que le commerce de détail en ligne arrive à maturité, les plateformes qui aident les commerçants à fonctionner plus efficacement sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans l'écosystème du commerce numérique de la région.