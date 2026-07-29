Egypte: La société Simplex inaugure une usine de machines à commande numérique d'une valeur de 50 millions de dollars dans le cadre de son expansion régionale

La société égyptienne Simplex, spécialisée dans les technologies de fabrication, a inauguré son deuxième site de production à 10th of Ramadan City. Elle aurait investi 50 millions de dollars pour accroître sa capacité de production de machines à commande numérique (CNC), tout en posant la première pierre d'une troisième usine.

D'une superficie de 40 000 mètres carrés, cette nouvelle usine devrait permettre d'augmenter considérablement la capacité de production de l'entreprise, qui répond ainsi à la demande croissante des marchés nationaux et internationaux. Le ministre égyptien des Finances, Ahmed Kouchouk, ainsi que des investisseurs, des diplomates et des chefs d'entreprise, étaient présents lors de l'inauguration aux côtés des fondateurs de la société, Ahmed Shaaban et Mohamed Mansour.

Fondée en 2013, Simplex conçoit, assemble et fabrique des machines à commande numérique (CNC) utilisées dans la production industrielle. Lors de l'événement, l'entreprise a dévoilé de nouveaux équipements CNC portant le label « Proudly Made in Egypt » et a annoncé la conclusion d'accords de partenariat et de représentation en Jordanie et au Koweït afin de renforcer sa présence au Moyen-Orient. Cette expansion fait suite à un tour de table de 13 millions de dollars clôturé en janvier 2025, mené par le Centre national de développement industriel d'Arabie saoudite.

Partie d'un projet de fin d'études universitaires, Simplex est devenue un fabricant au service de plus de 4 500 clients répartis dans 34 pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient. L'entreprise emploie plus de 400 personnes, a généré plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires cumulé et exporte actuellement environ 15 % de sa production. Ces nouveaux investissements devraient permettre de créer plus de 1 000 emplois directs et plus de 10 000 emplois indirects, tout en soutenant les projets visant à accroître les exportations et à réduire la dépendance vis-à-vis des équipements industriels importés.

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Points clés à retenir

L'expansion de Simplex s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large de l'Égypte visant à renforcer l'industrie manufacturière nationale et à progresser dans la chaîne de valeur industrielle. Les machines à commande numérique (CNC) sont indispensables à la fabrication moderne, car elles permettent une production de haute précision dans divers secteurs, notamment l'automobile, l'aérospatiale, l'électronique et les équipements médicaux. Historiquement, de nombreux fabricants africains ont eu recours à des machines importées, ce qui entraînait des coûts élevés et de longs délais de livraison.

En produisant localement des équipements à commande numérique, Simplex vise à améliorer l'accès aux technologies de fabrication de pointe tout en réduisant la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. L'expansion croissante des exportations de l'entreprise souligne également la compétitivité grandissante des produits industriels égyptiens sur les marchés régionaux. Les investisseurs manifestent un intérêt croissant pour les entreprises qui soutiennent la localisation industrielle, en particulier celles qui fabriquent des biens d'équipement plutôt que des biens de consommation.

Alors que les gouvernements africains accordent la priorité à l'industrialisation et à la création de valeur ajoutée locale, les entreprises produisant des technologies de fabrication de pointe pourraient jouer un rôle clé dans le renforcement des chaînes d'approvisionnement régionales. Le dernier investissement de Simplex lui permet de tirer parti de cette tendance tout en soutenant l'ambition de l'Égypte de devenir une plaque tournante régionale de la fabrication et de l'exportation.