Egypte: Le pays lance une formation destinée aux entreprises publiques en vue de leurs introductions en bourse

L'Autorité égyptienne de régulation financière (FRA) a lancé un programme national de formation visant à préparer les entreprises publiques à leur introduction en bourse, afin de soutenir le programme de privatisation et d'introduction en bourse (IPO) du gouvernement par le renforcement des capacités et la sensibilisation aux marchés financiers.

Cette initiative, qui a débuté le 26 juillet, est mise en oeuvre par l'Institut des services financiers de la FRA et l'Institut égyptien des administrateurs. La première session de formation, d'une durée de sept jours, rassemble des dirigeants et cadres supérieurs issus de 14 entreprises publiques actuellement cotées à titre provisoire à la Bourse égyptienne (EGX). Le programme s'adresse aux membres des conseils d'administration, aux directeurs généraux, aux directeurs financiers, aux responsables des relations avec les investisseurs, aux spécialistes de la gouvernance d'entreprise et aux responsables de l'audit interne.

Le programme couvre sept domaines clés indispensables à la réussite d'une introduction en bourse, notamment la réglementation des marchés financiers, les procédures de cotation provisoire et définitive, la préparation financière et comptable, la gouvernance d'entreprise et le développement durable, les obligations d'information, la préparation du prospectus, la réalisation de l'introduction en bourse et la conformité après la cotation. Des experts de la FRA, de la Bourse égyptienne et des conseillers financiers agréés participent à ce programme.

Le président de la FRA, Islam Azzam, a déclaré que cette initiative visait à renforcer la préparation technique et financière des entreprises tout en les aidant à se conformer aux normes de cotation de l'EGX et aux pratiques internationales en matière de gouvernance. Bien que la première phase se concentre sur les 20 entreprises publiques bénéficiant actuellement d'une cotation provisoire, le programme sera étendu à d'autres entreprises publiques se préparant à une introduction en bourse dans des secteurs tels que le pétrole, les mines, l'industrie pharmaceutique, le tourisme, la construction, l'éducation et l'industrie manufacturière.

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Points clés à retenir

L'initiative de formation égyptienne souligne que la réussite d'une privatisation ne se limite pas à la simple offre d'actions aux investisseurs. Les entreprises qui se préparent à entrer en bourse doivent mettre en place des structures de gouvernance solides, améliorer leur reporting financier, renforcer leurs contrôles internes et se conformer aux obligations de publication d'informations continues attendues des sociétés cotées. En investissant dans la formation des dirigeants avant l'entrée en bourse des entreprises, les régulateurs visent à réduire les risques liés à la mise en oeuvre, à renforcer la confiance des investisseurs et à favoriser de meilleures performances après la cotation.

Ce programme s'inscrit également dans la stratégie plus large de l'Égypte consistant à utiliser les marchés de capitaux pour attirer les investissements privés, élargir l'actionnariat des actifs publics et accroître la liquidité de la Bourse égyptienne. Alors que les gouvernements des marchés émergents se tournent de plus en plus vers les bourses pour lever des capitaux et améliorer l'efficacité des entreprises, les initiatives visant à renforcer la préparation institutionnelle peuvent jouer un rôle important pour garantir que les introductions en bourse soient bien accueillies par les investisseurs et contribuent au développement à long terme des marchés de capitaux nationaux.