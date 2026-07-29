Angola: Unitel victime d'une cyberattaque à la veille de son introduction historique à la Bourse d'Angola

L'opérateur de télécommunications angolais Unitel a déclaré avoir détecté une cyberattaque visant son infrastructure technologique, à peine un jour avant la date prévue pour le début de la cotation de ses actions à la Bourse angolaise des titres et de la dette (BODIVA), ce qui a perturbé les services de téléphonie, de données mobiles et d'Internet dans tout le pays.

La société a indiqué avoir identifié l'attaque vers 2 h 20 du matin, heure locale, le mardi 28 juillet, et avoir immédiatement activé ses procédures d'intervention et de confinement des incidents. Des équipes techniques et de cybersécurité ont été mobilisées pour rétablir les services affectés, bien que les perturbations se poursuivent. Unitel n'a pas révélé l'origine de l'attaque ni précisé si des données clients ou d'entreprise avaient été compromises.

Cet incident survient à un moment crucial pour l'opérateur, dont les actions doivent faire leur entrée en bourse mercredi, à l'issue de la plus importante introduction en bourse jamais réalisée en Angola. Le gouvernement angolais a cédé une participation de 15 %, soit 7,5 millions d'actions, levant ainsi 300,3 milliards de kwanzas (environ 327 millions de dollars) au prix de 40 040 kwanzas par action, soit le plafond de la fourchette de prix indicative. L'offre a été sursouscrite à hauteur de 21 %, attirant plus de 11 000 investisseurs, selon BODIVA.

Unitel deviendra la première entreprise non financière cotée à la Bourse angolaise, marquant ainsi une étape importante dans le programme de privatisation PROPRIV du président João Lourenço. La société avait été nationalisée en 2022 après que l'État eut saisi les participations liées à Vidatel et Geni, des entités associées à l'ancienne actionnaire Isabel dos Santos. Mardi, ni BODIVA ni la Commission angolaise des marchés de capitaux n'avaient annoncé de report de l'entrée en bourse prévue.

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Points clés à retenir

Cette cyberattaque met en évidence les risques opérationnels croissants auxquels sont confrontées les entreprises lorsqu'elles entrent en bourse, où les incidents de cybersécurité peuvent rapidement devenir des événements significatifs pour les investisseurs. Les opérateurs de télécommunications constituent des cibles particulièrement attractives, car ils fournissent des infrastructures de communication essentielles au service de millions de particuliers et d'entreprises. Si le moment choisi pour cette attaque est remarquable compte tenu de l'entrée en bourse d'Unitel, son impact à long terme dépendra de la rapidité avec laquelle les services seront rétablis, de l'éventuelle atteinte aux données des clients et de l'efficacité avec laquelle l'entreprise communiquera avec les investisseurs et les régulateurs.

Cette introduction en bourse reste un événement marquant pour les marchés financiers angolais, puisqu'il s'agit de la plus importante offre publique du pays et de la première cotation d'une entreprise non financière sur le BODIVA. Pour les investisseurs, cet épisode souligne que la résilience opérationnelle et la préparation en matière de cybersécurité constituent des critères de plus en plus importants, au même titre que les performances financières, lors de l'évaluation des sociétés cotées, en particulier dans les secteurs fournissant des infrastructures numériques essentielles.