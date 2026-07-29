Afrique: Moïne Chaâbani nommé sur le banc de la Tunisie

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé avoir désigné Moïne Chaâbani à la tête de la sélection nationale, ouvrant un nouveau cycle après un Mondial 2026 conclu par trois défaites en trois matchs.

Le Tunisien Moïne Chaabani, 45 ans, succède à Hervé Renard, dont la mission à la tête de la sélection avait été limitée à la fin du Mondial 2026. Il avait remplacé au pied levé Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions après le premier match, conclu par une cinglante défaite contre la Suède (5-1).

Vainqueur de deux Ligues des champions africaine comme entraîneur

Ancien coach de l'Espérance sportive de Tunis, Moïne Chaâbani a remporté deux Ligues des champions de la CAF en 2018 et 2019 avant de poursuivre sa carrière en Egypte puis au Maroc, où il a dirigé avec succès la Renaissance sportive de Berkane. Moïne Chaabani a signé un contrat de quatre ans.

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Mi-juillet, la RS Berkane avait annoncé qu'il avait été approché par la Fédération tunisienne. Bien que le contrat de M. Chaâbani n'expire que le 30 juin 2027, le club avait dit avoir décidé de faire preuve de « compréhension » en raison de « l'importance particulière que revêt la mission de diriger l'équipe nationale ». Il a aussi salué le « grand professionnalisme » de M. Chaâbani, affirmant qu'il avait contribué à « l'écriture d'une page importante de l'histoire de la RS Berkane ».

Moïne Chaâbani aura la lourde tâche de rebâtir un groupe compétitif capable de briller dans un premier temps lors des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Lors de la CAN 2025, les Tunisiens avaient été éliminés en huitièmes de finale par le Mali.