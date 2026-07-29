Afrique du Sud: Réuni à Johannesburg, le Parlement panafricain appelle à agir contre les violences xénophobes au pays

Le Parlement panafricain, organe de l'Union africaine, affiche sa colère face à la vague de violences xénophobes qui déferle sur l'Afrique du Sud : les parlementaires, réunis cette semaine à Johannesburg, ont largement mentionné la question des violences afrophobes qui ont fait au moins quatre morts, selon Pretoria, et des dizaines de milliers de déplacés.

Après une série de discours sur la guerre au Soudan, Happymore Chidziva, représentant du Zimbabwe, demande au parlement panafricain d'avoir le courage d'agir face à la xénophobie qui sévit en Afrique du Sud. « La sécurité de notre continent n'est pas seulement menacée par les balles et par les bombes, elle l'est tout autant par la haine, l'intolérance et la division, a-t-il assuré. Ne fermons pas les yeux sur la recrudescence inquiétante des agressions xénophobes dans certaines régions d'Afrique australe. Que l'on se souvienne de cette 7e législature comme celle qui a su faire preuve de courage plutôt que de complaisance, et qui a choisi l'action plutôt que les discours ».

Le président du groupe des pays d'Afrique de l'Ouest, l'Ivoirien Yao Yao Lazare est justement venu avec une solution : une motion proposée par son groupe pour lutter contre la xénophobie. « La mobilisation anti-immigrés a entraîné une insécurité sans précédent pour nos compatriotes africains », justifie-t-il.

Sanctions fermes

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Cette motion demande, entre autres, des sanctions fermes contre les auteurs de violences afrophobes ainsi qu'une enquête indépendante de l'Union africaine sur le sol sud-africain. « Ces événements constituent non seulement une attaque contre des individus, mais aussi une atteinte aux fondements même du panafricanisme et de la solidarité africaine », a estimé Yao Yao Lazare.

Après les applaudissements du parlement, un représentant du Kenya s'est levé et a pris la parole pour soutenir cette motion. Illustration de la colère du continent face à la xénophobie dans la Nation arc-en-ciel.

L'Afrique du Sud, qui est depuis longtemps une destination pour les travailleurs africains, a été secouée par plusieurs semaines de manifestations et de violences visant les immigrés, accusés de prendre les emplois et les ressources du pays.

Plus de 160 000 étrangers ont quitté le pays au cours des deux derniers mois, mettant à rude épreuve les relations de Pretoria avec les autres gouvernements africains.