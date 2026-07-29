Nigeria: Des ONG accusent Shell d'avoir maintenu sa production de pétrole malgré des oléoducs percés

Après des décennies d'exploitation dans le delta du Niger, Shell est à nouveau mise en cause dans l'importante pollution du site. Un consortium d'ONG a analysé des documents internes à la multinationale britannique dont la justice a ordonné la publication. Dans leurs conclusions publiées ce 29 juillet 2026, ces organisations accusent l'entreprise d'avoir eu connaissance de cette pollution et d'avoir laissé faire pour continuer à engranger toujours plus de bénéfices, près de 18 milliards de dollars en 2025.

Après avoir épluché des emails, des rapports et des documents stratégiques jusqu'à présent confidentiels, les ONG estiment que Shell connaissait le risque de pollution, notamment sur un vieux pipeline décrit en interne comme « un cas désespéré », « en piteux état ».

Mark Dummet, chercheur à Amnesty international, explique au micro de Jeanne Richard : « Un audit interne liste problèmes sur problèmes dans l'entretien des oléoducs, par l'entreprise, qui n'en faisait vraiment pas assez pour empêcher les fuites de pétrole. Un autre document montre que la filiale de Shell au Nigeria a obtenu l'autorisation de la maison-mère de travailler avec des standards plus bas que les autres filiales de Shell dans le monde. Le racisme environnemental a clairement motivé certaines de leurs décisions. »

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« Ils ont décidé de laisser le pétrole couler »

La multinationale se défend en accusant plutôt des voleurs de pétrole d'être à l'origine de la pollution. Mark Dummet rétorque : « Au lieu de réparer tous ces points où les voleurs de pétrole avaient bricolé des vannes sur les pipelines, ils ont décidé de laisser le pétrole couler, en sachant qu'il y aurait des fuites. Tout ça pour des raisons financières. »

Parmi les documents internes qu'ont analysé les ONG, un audit estime par ailleurs que le démantèlement de l'ensemble des installations existantes de Shell dans le delta du Niger « pourrait prendre des décennies et coûter 9,5 milliards d'euros », sans compter les coûts de nettoyage.

Une autre présentation interne sur les déversements d'hydrocarbures recensait 375 kilomètres carrés de mangroves touchées.

« L'espérance de vie ici est inférieure à 50 ans »

Une pollution qui a des conséquences non seulement sur la nature mais aussi sur les populations locales, au Nigeria. Eraks Kobah, un scientifique et militant qui vient du peuple ogoni - une autre communauté touchée par la pollution - explique : « Quand il pleut, l'eau entraîne le pétrole et le répand partout. Et tout finit dans l'estuaire. Les poissons meurent. La mangrove est détruite. Il n'y a plus aucune vie aquatique. La terre est aussi largement polluée. La production agricole ne va pas bien. Et les paysans et les pêcheurs ne peuvent plus vivre de leur travail. L'eau qu'on va chercher, c'est du pétrole ! Et on la boit parce qu'on n'a pas d'alternative ! Les composés volatiles du pétrole brut finissent par s'évaporer et polluent l'air. Et les gens respirent tous ces produits chimiques et ça a un grave impact sur la santé. L'espérance de vie ici est inférieure à 50 ans. »

« Mon père est mort d'insuffisance respiratoire, raconte-t-il. Mon grand frère aussi. Ma vieille femme est morte d'un cancer. Et puis, il y a les maladies de peau, les gens qui deviennent aveugles très jeunes, les nourrissons qui meurent à 2 ou 3 mois. Tout ça est très commun ici. Parce que c'est un des pires désastres environnementaux au monde. »

Deux autres communautés, les Ogale et Bille ont porté plainte contre Shell à Londres où est domicilié la multinationale. Après dix ans de procédure, la Cour suprême britannique a jugé en 2025 l'affaire recevable, le procès devant avoir lieu en mars 2027.

ONG et communautés touchées par la pollution craignent que Shell n'échappe à ses responsabilités, alors que la multinationale a cédé l'année précédente ses actifs dans le delta du Niger à des entreprises locales, pour se concentrer sur l'exploitation offshore dans ce pays.