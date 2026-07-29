Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le Club 2002-PUR se déploie dans les départements

Le Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR) a lancé, le 28 juillet à Odziba, dans le département du Djoué-Léfini, sa série d'assemblées générales départementales. S'inscrivant dans le cadre des préparatifs de son premier congrès ordinaire prévu en 2027, ces assises vont s'étendre dans les autres départements du pays.

Placées sous l'autorité du président du Comité national préparatoire et d'organisation du premier congrès ordinaire du Club 2002-PUR, Tony Abraham Ossété, les assemblées générales visent un double objectif. Il s'agit notamment d'évaluer profondément l'état organisationnel du parti dans les différents départements et d'engager la restructuration des organes intermédiaires ainsi que les structures locales, en vue de consolider son enracinement territorial et d'accroître l'efficacité de son action politique.

Ainsi, pour le département du Djoué-Léfini, les participants sont venus des districts de Kimba, Vinza, Mayama, Ngabé, d'Ignié et d'Odziba. A l'issue des travaux, ils ont formulé plusieurs recommandations et adopté quelques résolutions. Au nombre des recommandations, on compte, entre autres, l'acquisition d'un siège équipé; la cessation du paternalisme et de l'ingérence dans les affaires qui relèvent uniquement de la gestion du bureau exécutif fédéral.

Il y a également l'installation définitive des différents bureaux des comités, des assemblées et des bureaux de quartiers, ainsi que la présentation des candidats aux élections législatives et locales dans tous les comités du département, sans oublier l'affectation d'un quota et la prise en charge des militants pour le prochain congrès national.

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Concernant les résolutions, le bureau exécutif a réaffirmé son engagement à respecter strictement les statuts, le règlement intérieur et tous les textes fondamentaux régissant le fonctionnement du parti. Il a décidé, en outre, de l'intensification des actions de mobilisation et de proximité afin de renforcer le rayonnement du parti et de maximiser les performances lors des prochaines échéances électorales.

A cela s'ajoute la dynamisation des structures et des instances du parti sur toute l'étendue du département, en renforçant l'animation politique et l'encadrement des militants. « Le bureau exécutif invite l'ensemble des responsables et des militants à mettre en oeuvre ces résolutions afin de discipliner et d'engager l'esprit d'unité dans l'intérêt supérieur du parti », a-t-il indiqué.

Présidant les travaux, le chef de la délégation nationale a souligné la nécessité de lancer la grande campagne d'adhésion au sein du parti. Il a rappelé, en effet, dans son discours d'orientation, qu'au-delà de leur dimension organisationnelle, les assemblées générales traduisent la ferme volonté du président fondateur du Club 2002-PUR, Guy César Wilfrid Nguesso, de poursuivre avec méthode la restructuration du parti sur l'ensemble du territoire national. Le président du Comité national préparatoire et d'organisation du premier congrès ordinaire a aussi insisté sur l'unité et le rassemblement au sein du parti.

« Le Club 2002, c'est le parti du rassemblement. Ceux qui pensent que les ethnies sont des barrières ne peuvent pas y accéder ou ne peuvent pas avoir un souci de développement et ceux qui avancent divisés ne peuvent pas aller loin. Le Club 2002, c'est le lieu de rassemblement de tous les Congolais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest. Donc, le repli identitaire n'a pas lieu dans notre parti. C'est même l'ADN de notre parti », a martelé Tony Abraham Ossété.

La tenue des assemblées générales départementales constitue une étape majeure visant à doter le Club 2002-PUR de structures rénovées, performantes et solidement implantées, dans la perspective de l'organisation du premier congrès ordinaire. Un grand rendez-vous appelé à définir les orientations stratégiques qui guideront l'avenir de cette formation politique de la majorité présidentielle.