Afrique: Diplomatie - Le pays appelle l'Afrique à soutenir sa candidature au Conseil de sécurité de l'ONU

À Addis-Abeba, en marge de la 49e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), la République du Congo a officiellement sollicité, le 28 juillet, le soutien des États africains à sa candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2030-2031. Un appel lancé par le ministre des Affaires étrangères, Constant-Serge Bounda, avant l'ouverture des discussions consacrées aux grandes priorités de l'organisation continentale, notamment l'accès durable à l'eau potable et à l'assainissement.

Avant d'aborder les différents points inscrits à l'ordre du jour, le ministre des Affaires étrangères, Constant-Serge Bounda, a placé la diplomatie au coeur de son intervention en sollicitant l'appui des pays africains à la candidature de la République du Congo au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (ONU). Au nom du gouvernement, il a annoncé que le Congo briguera un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité pour le mandat 2030-2031, dont l'élection est prévue en 2029.

« La République du Congo a décidé de présenter sa candidature au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2030-2031. Les élections y relatives sont prévues en 2029. La République du Congo, de par sa vocation panafricaine, de sa diplomatie et au vu de l'engagement sans faille de son président, Denis Sassou N'Guesso, au service de l'Afrique et de notre Union, sollicite votre précieux soutien », a déclaré le ministre congolais des Affaires étrangères devant ses homologues africains.

Cette candidature s'inscrit dans la continuité de la diplomatie congolaise qui réaffirme son engagement en faveur du dialogue, de la paix, de la coopération et de l'intégration africaine. Le pays compte porter la voix de l'Afrique au sein de l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

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Outre cette séquence diplomatique, les ministres ont entamé l'examen des principaux dossiers de la session. Les travaux sont placés sur le thème annuel « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ». Les États membres promettent de faire de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement un levier essentiel du développement durable, de la résilience face aux changements climatiques et de l'amélioration des conditions de vie de la population africaine.

Les participants examinent également plusieurs autres questions stratégiques, notamment l'adoption du budget de l'UA pour l'exercice 2027, le suivi de la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 ainsi que les mécanismes de financement de l'organisation continentale.

À l'ouverture des travaux, le président du Conseil exécutif de l'UA, Édouard Bizimana, a insisté sur l'importance du consensus dans le fonctionnement de l'organisation. « Si notre organisation est parvenue, depuis plus de vingt ans, à relever de nombreux défis, c'est parce qu'elle a toujours privilégié une méthode qui fait sa force : la recherche du consensus. Le consensus n'est pas un signe de faiblesse, il est l'expression de notre maturité politique », a-t-il lancé, invitant les États membres à travailler dans un esprit de coopération afin de renforcer l'unité et l'efficacité de l'UA.