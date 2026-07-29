Algérie: Le président de la République reçoit la présidente de l'Assemblée populaire nationale

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, la présidente de l'Assemblée populaire nationale, Mme Khalida Boufedeche.

A l'issue de cette audience, Mme Boufedeche a déclaré : "J'ai eu, aujourd'hui, l'honneur d'être reçue par le président de la République, qui m'a félicité à l'occasion de mon élection en tant que présidente de l'Assemblée populaire nationale et première femme à occuper ce poste dans l'histoire de l'Algérie indépendante".

Et d'ajouter : "J'ai eu le privilège d'écouter les hautes orientations de Monsieur le président de la République concernant la prochaine étape qui exige plus d'efforts et de complémentarité entre les différentes institutions de l'Etat, au service du pays et du citoyen".

L'audience s'est déroulée en présence de M. Mustapha Saïdj, conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques.