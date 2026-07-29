Algérie: La deuxième phase de la Caravane des conteurs 'Il était une fois' à partir du 1er août à travers 15 wilayas

ALGER — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé le lancement de la deuxième étape de la Caravane des conteurs intitulée "Il était une fois", prévue du 1 au 5 août prochain à travers 15 wilayas du nord du pays, indique le ministère dans un communiqué.

Coordonnée par l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc), la Caravane dédiée au conte populaire sillonnera les wilayas de Blida, Médéa,

Djelfa, M'Sila, Bordj Bou Arréridj, Boumerdès, Bouira, Jijel, Guelma, Annaba, Tipaza, Chlef, Relizane, Mostaganem et Sidi Bel-Abbes.

Elle s'inscrit dans la démarche du ministère visant à "rapprocher l'action culturelle des citoyens", notamment les enfants et les jeunes, dans le cadre de sa "politique de préservation du patrimoine culturel immatériel et de renforcement de la présence de l'art oral dans la vie culturelle nationale".

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Elle fait suite à une première phase "menée avec succès durant avril et mai derniers dans les dix wilayas du Sud nouvellement créées", rappelle le communiqué.

La "Caravane des conteurs" vise à "faire revivre l'art du conte populaire (hakouati), un des piliers du patrimoine oral algérien et à redonner à la légende populaire sa place en tant que moyen de transmission des valeurs, savoirs et traditions", explique le ministère.

Au-delà de sa dimension patrimoniale, cet art "contribue également au développement de l'imagination et de la créativité chez les enfants, ainsi qu'à l'ancrage de l'identité nationale", souligne le ministère, précisant que ce programme s'inscrit dans le "prolongement d'une série d'initiatives culturelles en faveur de la valorisation du patrimoine immatériel".

"Il était une fois" était notamment marqué par une semaine d' "animations culturelles intenses au niveau de plusieurs établissements culturels", a-t-on rappelé.

Par ailleurs, des séances de conte ont été organisées, en coordination avec la Société d'exploitation des tramways (Setram) à bord des rames de tramway dans 7 wilayas, une expérience saluée par le public, conclut le communiqué.