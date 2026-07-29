Afrique: L'Algérie bat le Cameroun (3-0) et assure la qualification au Mondial

29 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALEXANDRIE (Egypte) — La sélection algérienne féminine U18 de volley-ball a assuré la qualification au Mondial 2027 de la catégorie, en s'imposant en match de classement (3e-4e places) du Championnat d'Afrique U18 2026, devant le Cameroun sur le score de 3 sets à 0 (26-24, 25-23, 25-20), mercredi à Alexandrie (Egypte).

La finale du tournoi continental, mettra aux prises l'Egypte tombeuse de l'Algérie (3-0) à la Tunisie, qui a battu le Cameroun sur le même score.

Le Six national avait bouclé le premier de la compétition, disputée en poule unique, avec un bilan de deux victoires respectivement devant le Sénégal (3-1) et le Maroc (3-0), contre trois défaites contre l'Egypte (0-3), la Tunisie (0-3) et le Cameroun (1-3).

Organisé du 20 au 30 juillet à Alexandrie sous l'égide de la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), le Championnat d'Afrique U18 constitue une étape importante dans le développement de la relève du volley-ball africain et un tremplin vers les sélections nationales A.

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