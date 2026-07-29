Algérie: La Gendarmerie nationale lance ses comptes officiels sur les réseaux sociaux

ALGER — Le Commandement de la Gendarmerie nationale a annoncé, mercredi dans un communiqué, le lancement de ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, sous l'appellation "Gendarmerie nationale algérienne", dans le cadre d'une initiative visant à renforcer les ponts de communication avec les citoyens.

A travers ces pages officielles sur les plateformes Facebook, Instagram, et TikTok, le public pourra "accéder aux différentes activités et missions assurées par la Gendarmerie nationale, ainsi qu'aux communiqués officiels, outre les actions de sensibilisation", et ce, en vue de "fournir une information précise et fiable", selon la même source.

"Le lancement de la chaîne officielle de la Gendarmerie nationale algérienne sur les plateformes Youtube et X sont en cours", précise le communiqué, ajoutant que "l'ouverture de ses deux chaînes sera annoncée prochainement, en tant qu'espace supplémentaire pour la diffusion du contenu médiatique, documentaire, et de sensibilisation".

A cette occasion, le Commandement de la Gendarmerie nationale appelle l'ensemble des citoyens à suivre ses comptes et à "recueillir les informations exclusivement via ses sources officielles, tout en évitant de se laisser entrainer par les fausses informations ou les pages usurpant l'identité de l'institution", conclut le communiqué.