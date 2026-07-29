Congo-Kinshasa: Le Président Tshisekedi arrivé à Kamina pour une mission d'itinérance dans le Haut-Lomami

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi 29 juillet 2024 à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, dans le cadre d'une mission d'itinérance.

Accueilli dans une ambiance d'effervescence populaire à l'aérodrome de Kamina, le Chef de l'État a communié avec des milliers de compatriotes venus nombreux l'accueillir.

Au programme de cette première journée figure l'inauguration de l'usine de captage et de traitement d'eau de Lovoyi , située à une dizaine de kilomètres du centre-ville.

Avec une capacité de production journalière de 7.000 m³, cette infrastructure construite dans le cadre des contrats sino-congolais va desservir la population de Kamina-centre et la base militaire, privée d'eau potable depuis plus de 50 ans après l'arrêt de la Sadelmi.

Toujours ce mercredi, le Président de la République aura des entretiens avec les autorités politico-administratives de la province ainsi qu'avec le commandant de la base militaire de Kamina, une infrastructure stratégique pour la défense du pays.

Le Chef de l'État poursuivra sa mission d'itinérance au Centre agro-pastoral de Kanyama-Kasese.