Sénégal: « Le Tawhîd est la raison même de notre création »

Avec Adore l'Unique, son premier recueil de poésie, Fatou Cheikhou Diallo propose une oeuvre profondément spirituelle consacrée à l'unicité d'Allah (tawhid). À travers des vers inspirés du Coran et de la tradition prophétique, l'auteure invite le lecteur à une introspection sur la foi, la sincérité de l'adoration et le sens de l'existence, dans une démarche de rappel et d'élévation spirituelle.

L'ouvrage présente le tawhîd comme la finalité même de la création de l'être humain. Comment cette conception influence-t-elle la manière dont un croyant doit envisager sa vie quotidienne ?

ALLAH taعaalaa dit dans le Noble Qur'aan : « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. »Le Tawhîd est la raison de la création, de l'existence de l'être humain.L'homme doit connaître ceci et l'inculquer dans sa vie quotidienne.Tous ses actes et paroles ne doivent être que dans la recherche de la Satisfaction d'ALLAH taعaalaa. Il se réveille à l'aube en mentionnant Son Nom, fait ses ablutions puis la prière et enfin ses évocations du matin.

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Il s'adonne aux affaires de la vie ou étudie dans le but d'être une personne utile à sa communauté en particulier et aux hommes en général. Il recherche l'argent licite pour subvenir à ses besoins et ne pas tomber dans la demande à autrui, subvenir aux besoins de sa famille, aider les nécessiteux, les démunis. Toujours pour renforcer et préserver son lien avec Son Seigneur, il fait du zikr et du Qur'aan son eau, respecte ses heures de prières, soigne ses liens de parenté et est miséricordieux envers les créatures.

En outre, le soir, il fait ses évocations du soir et la nuit, il fait ses évocations avant de dormir.Ses actes d'adoration sont faits pour ALLAH taعaalaa uniquement et même dans les actes simples comme la nourriture, la boisson, le sommeil... il noue l'intention de sorte que ceci lui profite et est compté comme une adoration de Son Seigneur, l'Unique. Par exemple, il mange en nouant l'intention d'avoir de la force pour adorer ALLAH taعaalaa.

Vous insistez sur les bienfaits du tawhîd, notamment la sérénité, la sécurité et le bonheur. Comment explique-t-il le lien entre l'unicité divine et l'équilibre intérieur de l'individu ?

Accomplir la raison de sa création ne peut être que la cause du Bonheur, de l'équilibre de l'homme.Et le Créateur de notre coeur ne l'a créé que pour vivre, concrétiser le Tawhîd. Plus il vit le Tawhîd, plus il sera dans la paix, la tranquillité.ALLAH taعaalaa dit : 《Quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne oeuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions.》L'équilibre du coeur, de l'homme est avant tout dans le fait d'avoir une bonne عaqidah, une croyance authentique et dans la concrétisation du Tawhîd.

Pourquoi le shirk est-il présenté comme le plus grave des péchés dans l'ouvrage, et quelles en sont les conséquences spirituelles selon l'auteur ?

Le shirk est le plus grave des péchés.ALLAH taعaalaa dit : « Certes ALLAH ne pardonne pas qu'on Lui donne quelqu'associé. À part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque donne à ALLAH quelqu'associé commet un énorme péché. »Le shirk est le seul péché qu'ALLAH taعaalaa ne pardonne pas si l'homme meurt sans s'en être repenti. En outre, il annule le bénéfice des actes et l'auteur est condamné à entrer en Enfer éternellement, toujours s'il meurt sans s'en repentir.

Le livre distingue plusieurs formes de shirk : dans la croyance, l'adoration, les paroles, l'intention ou encore l'amour. Pourquoi cette classification est-elle importante pour la compréhension du concept ?

Pour pouvoir éviter un mal, il faut avant tout l'étudier, le connaître, savoir comment il se présente, quelles sont ses voies. Il en est de même pour l'association à ALLAH taعaalaa. Des gens de science de la Sounnah, avec des preuves, ont mis en plusieurs catégories le shirk pour l'expliciter et nous informer sous quelles formes il peut être afin que nous puissions nous en prémunir.

Quel message principal le lecteur doit-il retenir en lisant Adore l'Unique?

Adore l'Unique nous démontre les méfaits de l'association à ALLAH et la grande dangerosité dans laquelle nous vivons. Il vient en avertisseur, nous rappelle la raison de notre création et nous invite à nous y atteler. Il est des plus urgents pour avoir le Salut Ici-Bas et dans l'Au-Delà d'apprendre le tawhîd et de nous efforcer à le concrétiser.