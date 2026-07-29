Sénégal: Il y a 34 ans disparaissait Caroline Faye, pionnière des femmes en politique

Le 29 juillet 1992 s'éteignait à Dakar Caroline Faye, à l'âge de 69 ans. Figure marquante de la vie politique sénégalaise, elle laisse derrière elle un héritage important dans la promotion de la participation des femmes aux affaires publiques.

Veuve de Demba Diop, ancien ministre de l'Éducation populaire, de la Jeunesse et des Sports entre 1963 et 1967 et ancien maire de Mbour, assassiné à Thiès en 1967, Caroline Faye s'est illustrée par un parcours politique exceptionnel à une époque où les femmes étaient encore peu représentées dans les instances de décision.

Elle entre dans l'histoire en devenant la première femme élue députée en 1963. Cette élection marque une avancée majeure pour la représentation féminine au sein de l'Assemblée nationale et ouvre la voie à l'engagement politique de nombreuses paires.

Poursuivant son ascension, Caroline Faye est nommée ministre en 1978, consolidant ainsi son statut de pionnière dans la sphère politique nationale. Son parcours demeure un symbole de l'émancipation politique des femmes et de leur contribution à la construction de l'État sénégalais.

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Décédée le 29 juillet 1992, elle a été inhumée le lendemain dans sa ville de Mbour, où sa mémoire reste étroitement liée à l'histoire politique locale et nationale.Le stade de Mbour porte son nom.

Trente-quatre ans après sa disparition, Caroline Faye demeure une référence dans l'histoire politique du Sénégal et une source d'inspiration pour les générations de femmes engagées dans la vie publique.