Près de quatre ans après la création du Bureau des Nations Unies pour la Jeunesse, le débat sur son évolution institutionnelle prend une nouvelle dimension. Portée par l'acteur gabonais de la jeunesse Emmanuel Obakamba Ombana, une série de propositions stratégiques en faveur d'une réforme du Bureau vient de recevoir un accueil favorable de Son Excellence, Monsieur Felipe Paullier, Secrétaire Général adjoint des Nations Unies chargé de la Jeunesse et Chef du Bureau des Nations Unies pour la Jeunesse.

Dans une contribution transmise au siège des Nations Unies à New York, Emmanuel Obakamba Ombana a invité les Nations Unies à franchir une nouvelle étape dans la gouvernance mondiale de la jeunesse. Son document formule plusieurs recommandations visant à rapprocher davantage le Bureau des Nations Unies pour la Jeunesse des réalités vécues par les jeunes sur les différents continents.

Au coeur de cette réflexion figure notamment la création de représentations continentales, régionales, sous-régionales et nationales du Bureau des Nations Unies pour la Jeunesse, afin de renforcer la proximité avec les États, les gouvernements, les organisations de jeunesse et les partenaires locaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif est de faire évoluer progressivement le Bureau vers une « ONU de la Jeunesse de proximité », capable d'accompagner de manière plus opérationnelle la mise en oeuvre de la stratégie Youth2030, du Programme d'action mondial pour la jeunesse et des engagements internationaux en faveur des jeunes.

Cette contribution intervient à un moment symbolique, alors que les Nations-Unies s'apprêtent à élire leur Secrétaire Général et célébrer leur 81e anniversaire, que le Programme d'action mondial pour la jeunesse entre dans sa quatrième décennie, et que la stratégie Youth2030 poursuit sa huitième année de mise en oeuvre.

En réponse à cette contribution, le Sous-Secrétaire Général des Nations Unies chargé de la Jeunesse a salué la qualité du travail réalisé et a assuré que les propositions formulées seront examinées avec une attention particulière dans le cadre des réflexions actuellement conduites par le Bureau.

Dans son message adressé à Emmanuel Obakamba Ombana, il écrit :

Cher Emmanuel,

Merci beaucoup pour votre lettre et pour le partage de ces propositions visant à renforcer le Bureau des Nations Unies pour la jeunesse dans le cadre de la stratégie Jeunesse 2030.

J'apprécie le temps et la réflexion consacrés à l'élaboration de ces recommandations.

Mes collègues et moi-même examinerons attentivement les idées et suggestions contenues dans votre contribution, tandis que nous poursuivons notre travail visant à faire progresser la mise en oeuvre de Youth2030 et à renforcer les mécanismes d'engagement des jeunes.

Cordialement,

Felipe Paullier

Secrétaire général adjoint à la Jeunesse

Chef du Bureau de la Jeunesse des Nations Unies

Nations Unies - New York (États-Unis).

Au-delà de cette réponse officielle, cette correspondance traduit la volonté du Bureau des Nations Unies pour la Jeunesse de demeurer à l'écoute des propositions émanant des États membres, des institutions et des acteurs de terrain engagés dans les politiques de jeunesse.

Pour Emmanuel Obakamba Ombana, cette dynamique ouvre une opportunité de réflexion collective sur la modernisation de la gouvernance mondiale de la jeunesse. Selon lui, les défis auxquels sont confrontés les jeunes sont nombreux : emploi, entrepreneuriat, mobilité, climat, innovation, participation citoyenne et engagement civique nécessitent désormais des mécanismes institutionnels plus proches des territoires et des réalités locales.

À travers cette initiative, le Gabon entend ainsi contribuer au débat international sur l'avenir de la gouvernance de la jeunesse, avec l'ambition de renforcer l'efficacité de l'action des Nations Unies au service des 1,9 milliard de jeunes que compte aujourd'hui la planète.