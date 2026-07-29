Gabon: Séquences officielles de la visite du Président de la République au Ghana

Au cours de sa visite officielle en République du Ghana, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a été reçu au Palais présidentiel d'Accra par son homologue, Son Excellence John Dramani Mahama.

Le Gabon et le Ghana disposent de complémentarités importantes susceptibles de stimuler les échanges économiques et les investissements.

Pour le Président de la République, cette orientation s'inscrit dans les priorités qu'il a fixées pour renforcer l'ouverture du pays, créer des opportunités pour les entreprises et soutenir l'essor de la jeunesse.

Les deux Chefs d'Etat ont ensuite eu un entretien en tête-à-tête consacré aux grandes orientations de la coopération bilatérale.Dans un climat de confiance et de fraternité africaine, les deux dirigeants ont exprimé leur ambition d'une collaboration plus solide, reposant sur des partenariats économiques durables, une concertation politique régulière et une action commune en faveur de la stabilité du continent.

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Pour le Gabon, cette diplomatie de proximité répond à la stratégie nationale de diversification engagée par le Chef de l'État, qui vise à multiplier les alliances avec les économies africaines les plus dynamiques.

Les délégations gabonaise et ghanéenne ont par la suite conduit une séance de travail consacrée à l'approfondissement de leur coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, tel que les mines, l'agriculture, la transformation locale des ressources, la pêche, la forêt, le numérique et l'éducation. Les deux pays entendent ainsi transformer leur proximité politique en partenariats économiques concrets, créateurs de valeur et d'emplois.

Cette approche rejoint pleinement la dynamique de modernisation impulsée par le Président de la République, qui entend faire de la diplomatie un levier de développement national, capable d'attirer les investissements, de favoriser les transferts de compétences et d'accélérer l'industrialisation du Gabon.

À l'issue de cette séance, deux accords majeurs ont été signés :

Un accord portant sur la formation mutuelle des personnels diplomatiques ;

Un accord sur la mise en place d'un cadre de consultation politique renforcée, destiné à soutenir la défense commune d'intérêts partagés au sein des instances multilatérales.

Le Président de la République et son homologue ghanéen ont enfin procédé à la plantation de l'arbre de l'amitié, symbole de la relation durable entre les deux nations. Ce geste revêt une portée particulière pour deux pays qui placent la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique parmi leurs priorités.

Le Gabon, reconnu pour son rôle majeur dans la préservation des forêts du bassin du Congo, entend développer des partenariats africains autour de l'économie verte et des solutions fondées sur la nature. À travers cette action, les deux Chefs d'État ont rappelé que la coopération entre nations africaines peut constituer un moteur de croissance durable.