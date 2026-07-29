Gabon: Hommage du Président de la République au Mémorial Kwame Nkrumah

Dans le cadre de sa visite officielle en République du Ghana, le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oigui Nguema, s'est recueilli au Mémorial Kwame Nkrumah, père de l'indépendance du Ghana et figure emblématique du panafricanisme.

En honorant la mémoire de ce leader historique, le Chef de l'État a salué un héritage politique et intellectuel majeur, qui a profondément contribué à l'affirmation de la souveraineté africaine et à la promotion de l'unité des peuples du continent. Ce moment solennel exprime son attachement profond aux valeurs d'unité, de dignité et de solidarité qui ont guidé les pionniers des indépendances.

Pour le Chef de l'État, l'unité africaine doit désormais se traduire par des actions concrètes, notamment l'intensification des échanges économiques, la mise en oeuvre de projets industriels communs et la valorisation des investissements croisés.

Il rappelle avec force que l'intégration continentale doit dépasser le cadre des discours pour produire des résultats tangibles au bénéfice des populations.

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En saluant la mémoire de Kwame Nkrumah, le Président de la Republique réaffirme la détermination du Gabon à participer activement à la construction d'une Afrique plus intégrée, compétitive et pleinement souveraine.

Cette démarche témoigne de sa volonté de promouvoir une diplomatie de résultats, orientée vers la transformation structurelle de la région et le renforcement de la place du Gabon dans les dynamiques communautaires.

Elle illustre la conviction du Chef de l'État que l'oeuvre des grands bâtisseurs africains demeure une source d'inspiration vivante pour façonner une Afrique maîtresse de son destin.