Tunisie: Incendies de forêt - Des jeunes se mobilisent pour reboiser le mont Enadhour

Le jeune Tunisien Mohamed El Baji a lancé une initiative écologique visant à redonner vie aux zones ravagées par les récents incendies qui ont dévoré de vastes étendues de forêts sur le mont Nadhour, situé entre Rafraf et Ghar El Melh, dans le gouvernorat de Bizerte. Symboliquement, il a planté un premier arbre sur le site sinistré, marquant le coup d'envoi d'un programme de reboisement global destiné à couvrir l'ensemble du massif.

Mohamed El Baji a expliqué que cette démarche ambitionne de transformer cette tragédie environnementale en une opportunité d'action collective, grâce à une coordination étroite entre bénévoles, autorités compétentes, direction des forêts et associations écologiques.

Préparation du terrain avant les plantations d'automne

Il a toutefois précisé que les campagnes de plantation massives ne débuteront pas immédiatement, la période actuelle n'étant pas adaptée sur le plan scientifique. Les prochains mois seront ainsi consacrés à l'élaboration d'un plan d'action, ainsi qu'aux travaux d'aménagement, de nettoyage et d'évacuation des résidus d'arbres calcinés, afin de préparer le terrain pour la saison de reboisement prévue au mois de novembre.

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L'initiative, relayée sur ses réseaux sociaux, a suscité un vif intérêt et l'adhésion de plusieurs associations environnementales, qui se sont dites prêtes à participer activement aux phases de préparation et de plantation.

Choix des essences et portée symbolique

Concernant les espèces qui seront introduites, le promoteur du projet a indiqué que plusieurs options adaptées à l'écosystème local et bénéfiques pour l'économie de la région sont à l'étude. Parmi elles figurent le caroubier, l'olivier et le pin d'Alep, ainsi que d'autres plantes locales capables de s'adapter au relief du mont Nadhour.

Mohamed El Baji a souligné que le premier arbre mis en terre est un plant de lentisque pistachier (Pistacia lentiscus), prélevé dans une zone voisine épargnée par le feu. Un geste hautement symbolique destiné à prouver la capacité de la nature à se régénérer et à porter un message d'espoir pour la renaissance du mont Nadhour.

Il a enfin rappelé que la Direction générale des forêts et les services compétents conservent le rôle principal dans la réhabilitation de la zone, tandis que la jeunesse et les bénévoles viennent en appui aux efforts officiels pour protéger le patrimoine végétal et la faune de la région.