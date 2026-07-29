Tunisie: Le ministère de la santé lance la phase pratique du projet « Sauver des vies face aux crises climatiques en Tunisie

Le ministère de la Santé a lancé, hier mardi, la phase pratique du projet « Sauver des vies face aux crises climatiques en Tunisie : réponse sanitaire d'urgence à la noyade », afin de réduire les accidents de noyade et d'améliorer la rapidité et l'efficacité de réponse aux situations d'urgence et ce, en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé et le soutien du Japon.

Dans le cadre des premières activités pratiques du projet, une première session de formation des formateurs a été organisée, portant sur les premiers secours et la prise en charge d'urgence des victimes de noyade. Cette formation a réuni 120 participants issus de différentes structures concernées, à savoir le service d'aide médicale urgente (SAMU) l'Office National de la Protection Civile, le Croissant Rouge tunisien, les scouts tunisiens et les nageurs sauveteurs, dans le but de préparer un réseau national de formateurs spécialisés en sauvetage et premiers secours, selon deux communiqués publiés mardi et mercredi par le ministère de la santé et l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le programme comprend une formation sur les techniques de sauvetage sécurisé, les premiers secours, la réanimation cardiopulmonaire de base, et l'utilisation du défibrillateur externe automatisé, ainsi qu'une présentation de l'application « Monqedh.tn » et son rôle dans la réponse rapide aux situations d'urgence.

Après la phase de formation, les participants seront chargés de transmettre les connaissances et compétences acquises à d'autres intervenants dans les différentes régions, à même de contribuer à l'extension du réseau des compétences qualifiées et de renforcer la préparation des équipes de secours et de premiers secours au niveau national et régional.

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L'OMS en Tunisie a précisé, hier, mardi, dans son communiqué, que le projet « Sauver des vies face aux crises climatiques en Tunisie : réponse sanitaire d'urgence à la noyade » intervient dans un contexte de crise sanitaire croissante due aux changements climatiques en Tunisie, notamment avec la hausse des températures et l'augmentation des risques liés aux plans d'eau.

Il vise à réduire la mortalité due à la noyade et à renforcer la préparation des structures et des communautés locales à une réponse rapide et à accorder un intérêt particulier à la protection des catégories exposées aux risques.

La noyade est l'un des principaux défis de la santé publique, causant chaque année le décès de plus de 300 mille personnes à travers le monde. En Tunisie, elle figure parmi les principales causes de décès, ce qui souligne l'importance de ce projet pour appuyer les efforts de prévention, de sauvetage et de réduction des pertes humaines.

A noter que le lancement de cette phase pratique, tenu hier mardi, au siège du service d'aide médicale Urgente (SAMU 01) et consacré à la présentation des composantes de ce projet et son activation, a été marqué par la présence de responsables et de partenaires nationaux et internationaux, de l'ambassadeur du Japon en Tunisie, du directeur général de la santé, d'un représentant de l'office national de la protection civile, ainsi que de représentants des ministères et des structures nationales partenaires, du croissant rouge tunisien, des scouts tunisiens, et de plusieurs organisations de la société civile.

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