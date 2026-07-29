Tunisie: Eau minérale en bouteille - Les pannes d'électricité et les fortes chaleurs à l'origine de la pénurie

Le Président de la chambre nationale des boissons non alcoolisées, Lassaad Mzah, a affirmé que les récentes tensions observées dans la distribution de l'eau minérale en bouteille découlaient principalement de la conjonction entre une hausse exceptionnelle des températures et des coupures d'électricité ayant affecté plusieurs unités de production.

S'exprimant à la radio, Lassaad Mzah a expliqué que la demande en eau conditionnée a bondi d'environ 30 % par rapport à la consommation estivale habituelle. Cette hausse s'explique par des températures supérieures de près de 10 °C aux normales de saison. Il a rappelé que la consommation durant la période estivale est habituellement deux à trois fois supérieure à celle de l'hiver, la consommation annuelle globale en Tunisie dépassant les 1,2 milliard de bouteilles.

Un stock stratégique insuffisant face aux coupures d'électricité

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Le responsable a précisé que malgré la constitution de stocks de réserve par les producteurs, en coordination avec l'Office du thermalisme et des eaux minérales ainsi que le ministère du Commerce pour faire face à la pointe de consommation, ces volumes se sont avérés insuffisants. La cause principale réside dans les coupures de courant, totales ou partielles, survenues dans plusieurs usines, entraînant l'arrêt ou le ralentissement de la production et créant ainsi un déséquilibre entre l'offre et la demande.

Afin de rassurer les consommateurs, le président de la Chambre a indiqué que les entreprises industrielles s'emploient à surmonter cette crise, prévoyant un retour à l'équilibre entre l'offre et la demande d'ici une semaine. Il a également souligné qu'une coordination continue est en cours avec le ministère du Commerce afin d'acheminer les volumes nécessaires vers les zones enregistrant des pénuries, en particulier les régions du Sud.

Appel à la modération et clarifications sanitaires

Lassaad Mzah a enfin invité les citoyens à éviter les achats panique et à s'approvisionner uniquement selon leurs besoins réels, afin de garantir la disponibilité des produits pour tous dans les grandes surfaces.

En conclusion, il a tenu à clarifier que l'« eau de source » et l'« eau minérale » sont soumises aux mêmes normes de contrôle et d'audit technique, et qu'elles sont toutes deux parfaitement propres à la consommation et sans danger. Il a précisé que la dénomination « eau de source » est une appellation provisoire attribuée aux unités de conditionnement ayant récemment entré en production.