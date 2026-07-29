Tunisie: Innovation et IA - Le pays et l'Algérie renforcent leur coopération universitaire à Sousse

Une délégation représentant des établissements de formation professionnelle en Algérie a effectué récemment une visite de travail à la cellule d'innovation pédagogique et numérique de l'Université de Sousse, afin d'explorer les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'innovation pédagogique et de la transformation numérique.

À l'issue de cette visite, les deux parties sont convenues de poursuivre leur coordination et d'élaborer des programmes de coopération conjointe. Ces initiatives porteront sur l'échange d'expertises et de compétences, l'organisation de sessions de formation et d'ateliers, ainsi que sur le développement de projets axés sur l'innovation pédagogique, la digitalisation, l'intelligence artificielle (IA) et l'enseignement ouvert. L'objectif est de rehausser la qualité de la formation et de consolider le partenariat entre l'Université de Sousse et les institutions de formation professionnelle algériennes.

La visite a débuté par une tournée au sein de la cellule d'innovation pédagogique et numérique. La délégation algérienne y a découvert les principales initiatives lancées par l'université tunisienne pour moderniser les méthodes d'enseignement et d'apprentissage, former le corps enseignant et développer des plateformes d'apprentissage virtuel, outre ses orientations stratégiques en matière d'intégration de l'IA et de promotion de l'éducation ouverte.

Les membres de la délégation ont également assisté à une présentation sur l'écosystème d'innovation et d'entrepreneuriat de l'Université de Sousse. Les explications ont porté sur les différents mécanismes d'accompagnement destinés aux étudiants, chercheurs et porteurs de projets, ainsi que sur les services offerts pour encourager l'initiative privée et transformer les idées innovantes en projets à forte valeur ajoutée.

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Enfin, la réunion de travail réunissant les responsables de l'Université de Sousse et les membres de la délégation algérienne a offert une opportunité d'échanger sur les meilleures pratiques en matière d'innovation pédagogique et de numérique. Les participants ont ainsi pu analyser les défis communs et aborder les moyens de moderniser les outils de formation pour mieux s'adapter aux mutations technologiques actuelles.