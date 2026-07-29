Tunisie: GCT - 120 millions de dollars pour sécuriser la production d'engrais

Le projet de loi relatif à un financement dédié au Groupe Chimique Tunisien (GCT), examiné ce mercredi par l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) vise à garantir l'approvisionnement en matières premières indispensables à la production d'engrais, destinés aussi bien au marché local qu'à l'exportation.

Selon le rapport de la commission des finances et du budget, le GCT couvrira ses achats de matières premières dans le cadre de contrats commerciaux à long terme conclus avec ses fournisseurs habituels. Les transactions s'effectueront via l'ouverture de lettres de crédit documentaires, assorties d'un délai de paiement de 30 jours à compter de la date d'expédition.

Un mécanisme de cofinancement piloté par l'ITFC

Pour mobiliser l'ensemble des fonds requis, un mécanisme de cofinancement a été retenu. La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) fournira une partie du montant et dirigera un pool de bailleurs de fonds. L'institution assurera également la gestion et la supervision de l'ensemble des procédures afin de garantir une exécution rapide des opérations.

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Ces deux financements constituent des opérations distinctes conclues dans le cadre de l'accord-cadre 2024-2026 signé entre la République tunisienne et l'ITFC, dont l'objectif est d'assurer la couverture des besoins des entreprises publiques tunisiennes en produits et produits stratégiques.