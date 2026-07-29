Tunisie: Coupure d'électricité - Le centre de maternité et de néonatologie de Wassila Bourguiba dément tout impact sur la santé des nourrissons

Le centre de maternité et de médecine du nourrisson de Tunis a démenti tout impact de la coupure d'électricité survenue dans la matinée du samedi 25 juillet sur la santé des nouveau-nés ou sur le fonctionnement des services de santé de l'établissement. Il a assuré que les soins médicaux avaient été dispensés normalement et sans interruption, grâce à la mobilisation des équipes médicales et techniques ainsi qu'aux systèmes de secours électrique de l'établissement.

Dans un communiqué publié ce mercredi, le centre de maternité et de médecine du nourrisson de Tunis a également démenti les informations faisant état de l'appel à des médecins supplémentaires ou à des médecins résidents pour assurer la réanimation des nouveau-nés, qualifiant ces informations de « sans fondement ». Il a précisé qu'aucune complication ni aucun dommage sanitaire lié à la coupure de courant n'avait été enregistré.

L'établissement de santé, situé dans le quartier de La Rabta, a détaillé les circonstances de l'incident survenu samedi 25 juillet. Selon le communiqué, une coupure du réseau électrique public a été enregistrée à 7 heures du matin, démentant les informations faisant état de coupures similaires durant les jours précédant ou suivant cette date.

Le groupe électrogène de l'établissement s'est déclenché automatiquement et immédiatement. Toutefois, le tableau électrique alimentant le service de néonatologie a nécessité une intervention technique urgente. Les équipes techniques du centre, en coordination avec la société chargée de la maintenance, sont intervenues pour rétablir l'alimentation électrique du service à 7h40. Le courant du réseau public a, quant à lui, été rétabli à 8h10, précise le communiqué.

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Le centre de maternité et de néonatologie de Tunis a également affirmé que les équipements médicaux vitaux avaient continué à fonctionner durant toute la durée de la coupure grâce à leurs systèmes de secours, « garantissant ainsi la continuité de la prise en charge de l'ensemble des nouveau-nés, sans aucun impact sur leur état de santé ni interruption des soins ».

Le centre a appelé à privilégier les sources officielles pour s'informer, estimant que la diffusion d'informations inexactes suscite une inquiétude injustifiée et porte atteinte au droit des citoyens à une information fiable et vérifiée. Il a également indiqué se réserver le droit de prendre toutes les mesures légales nécessaires pour protéger l'établissement et ses patients contre la diffusion de données trompeuses.

Ce communiqué intervient à la suite d'une publication du président de l'Organisation Tunisienne des Jeunes Médecins, Wajih Dhakar, sur Facebook, dans laquelle il avait dénoncé une coupure d'électricité au service de réanimation néonatale de l'hôpital Wassila Bourguiba, à La Rabta. Selon lui, l'incident aurait nécessité l'intervention de médecins pour assurer manuellement la respiration des nourrissons.

Wajih Dhakar avait également affirmé que l'incident avait provoqué une situation d'urgence, nécessitant la présence du directeur général de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz (STEG) à l'hôpital. Il avait ajouté que certains avaient contacté les services de néonatologie d'autres établissements hospitaliers afin d'étudier la possibilité d'y transférer les nouveau-nés. Il a toutefois précisé qu'aucun décès n'avait été enregistré à la suite de cet incident.