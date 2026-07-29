Tunisie: Atef Nour et Habib Chenkawi enflamment l'amphithéâtre d'Oudhna lors d'une soirée dédiée à la chanson populaire tunisienne

Dans le cadre de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, L'amphithéâtre d'Oudhna a accueilli, le mardi 28 juillet 2026, une soirée artistique d'exception réunissant l'artiste et showman Atef Nour ainsi que le chanteur Habib Chenkawi. Ce spectacle a mis à l'honneur la chanson populaire tunisienne et a permis de faire revivre une part essentielle du patrimoine musical national, devant un public nombreux venu assister à l'une des soirées phares du festival.

La soirée s'est ouverte avec une prestation dynamique d'Atef Nour, qui a insufflé une ambiance festive en mêlant chant et performance scénique. Fort de son expérience en tant que claviériste professionnel et spécialiste de la musique arabe, il a interprété un florilège des plus grands succès du regretté roi de la chanson populaire, Hédi Habbouba, notamment « Rouah Ammar Messoug », « Lila wel Mezoued Khaddam » et « Andi Ghzali ».

Dès les premières notes, le public s'est laissé emporter par le spectacle, reprenant les refrains, applaudissant et dansant dans une atmosphère de fête.

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Dans la seconde partie de la soirée, Habib Chenkawi est monté sur scène sous les ovations du public, invitant les spectateurs à un voyage musical à travers les plus belles oeuvres de la chanson populaire tunisienne. Grâce à la puissance de sa voix et à l'authenticité de son interprétation, il a fait revivre l'esprit de la Nouba tunisienne en interprétant plusieurs de ses titres emblématiques, dont « El Warda Elli Nahki Aliha » et « A la Jebin Assaba ». Les spectateurs ont repris les paroles en choeur, dans une démonstration éloquente de leur attachement au patrimoine musical tunisien.

Habib Chenkawi compte parmi les grandes figures de la chanson populaire tunisienne. Tout au long de sa carrière, il s'est attaché à préserver l'authenticité de ce répertoire tout en le transmettant aux nouvelles générations avec sincérité et fidélité à ses racines, ce qui explique l'accueil particulièrement chaleureux que lui a réservé le public d'Oudhna.

L'enthousiasme du public ne s'est pas limité aux applaudissements et aux chants collectifs. Les gradins du L'amphithéâtre se sont transformés en un véritable espace de célébration, rythmé par les youyous, les acclamations et les danses sur les airs du mezoued et de la chanson populaire. Cette communion entre les artistes et les spectateurs a illustré le succès de cette soirée et confirmé la place privilégiée qu'occupe la chanson populaire dans la mémoire et l'identité culturelles tunisiennes.

Cette soirée confirme, une fois de plus, le succès de la deuxième édition du Festival international des arts populaires d'Oudhna, qui poursuit sa mission de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et de valorisation de la chanson populaire tunisienne à travers une programmation alliant authenticité, créativité et excellence artistique, offrant ainsi au public du Théâtre antique d'Oudhna une expérience culturelle d'une grande richesse