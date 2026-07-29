Soudan: Le pays participe à la cérémonie d'investiture de la présidente du Pérou

29 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassadeur de la République du Soudan auprès de la République du Pérou, basé à Brasilia, Dr Ahmed Al-Tijani Sawar, a participé à la cérémonie d'investiture de la présidente élue de la République du Pérou, Mme Keiko Fujimori.

La cérémonie a eu lieu au siège du parlement péruvien, en présence de plusieurs chefs d'État d'Amérique du Sud et de délégations officielles de différents pays du monde.

Lors de sa rencontre avec la présidente, l'ambassadeur a transmis les félicitations et les salutations du lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan Abdel Rahman, président du Conseil souverain de transition, en soulignant l'engagement du Soudan à renforcer ses relations bilatérales avec la République du Pérou.

Dans son discours après la prestation de serment, la présidente Fujimori a affirmé son engagement à renforcer l'unité nationale, réformer les institutions de l'État, consolider la stabilité politique et adopter une politique étrangère fondée sur la coopération avec les partenaires internationaux.

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La participation du Soudan à cette occasion reflète sa présence continue sur la scène internationale et son désir de consolider ses relations avec les pays d'Amérique latine.

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